۳ حادثه رانندگی در فارس ۱۸ مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد رئیس مرکز اورژانس فارس اظهار کرد: در پی وقوع ۳ حادثه ترافیکی در شهرستان‌های فیروزآباد، سپیدان و خرمبید، کارشناسان اورژانس فارس به ۱۸ مصدوم خدمات امدادی ارائه کردند و یک نفر نیز در یکی از این حوادث به علت شدت آسیب‌های وارده در لحظه جان خود را از دست داده بود.

او بیان کرد: نخستین حادثه، یازدهم خرداد در بلوار مطهری فیروزآباد و بر اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس با ساینا روی داد که در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: پس از دریافت گزارش حادثه، کارشناسان اورژانس به محل اعزام شدند و همه مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی برای ادامه درمان به بیمارستان حاج محمود حاجی‌حیدر لامرد منتقل شدند.

او افزود در حادثه‌ای دیگر که در محور شیراز ـ سپیدان و محدوده پل موروزه بر اثر برخورد پژو ۲۰۶ و پژو پارس رخ داد، ۶ نفر مصدوم شدند.

عابد تصریح کرد: با حضور کارشناسان اورژانس و ارائه خدمات درمانی پیش بیمارستانی، مصدومان حادثه توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان انتقال یافتند.

او همچنین اضافه کرد: در سومین سانحه، برخورد یک دستگاه وانت نیسان با وانت پیکان در جاده قدیم بیدگون شهرستان خرم‌بید، ۷ مصدوم بر جای گذاشت که از این تعداد ۶ نفر مصدوم پس از دریافت خدمات اورژانسی در محل حادثه به بیمارستان ولی‌عصر (عج) خرم بید منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: همچنین یک نفر نیز به علت شدت آسیب‌های وارده در لحظه جان خود را از دست داده بود.

او با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و استراحت کافی در سفر‌ها را از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع حوادث ترافیکی برشمرد.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف ، حادثه
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