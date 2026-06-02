باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در آستانه عید سعید غدیر موکب پیرایش صلواتی آقایان با هدف ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی و همدلی در ایام ولایت، خدمات پیرایش و آرایش موی سر را به صورت کاملاً رایگان به مدت ۵ شب به شهروندان ارائه می‌دهد. این موکب به همت قرارگاه مرکزی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و با مشارکت جمعی از خادمان و پیرایشگران داوطلب برپا شده است.

میدان مفید قم این روزها به یکی از کانون‌های اصلی برنامه‌های دهه ولایت تبدیل شده است. علاوه بر موکب پیرایش صلواتی آقایان، برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و خدماتی دیگری نیز در این مکان در حال برگزاری است.