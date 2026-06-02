رئیس فدراسیون فوتبال از صدور روادید مکزیک برای اعضای تیم ملی طی امروز یا فردا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره مسائل مربوط به آمادهسازی تیم ملی اظهار کرد: کشورهایی مثل قطر و امارات هم از جنگ تأثیر گرفتند. آنها مستقیم وارد جنگ نبودند، اما عملاً برنامههای فوتبالیشان تحت تأثیر قرار گرفت و در فروردین هیچ مسابقهای برگزار نکردند.
او افزود: با این حال بازیهای فیفادی خودمان را از دست ندادیم. در ابتدا قرار بود مسابقات در اردن برگزار شود، اما بعد تصمیم گرفتیم آنها را به ترکیه منتقل کنیم. این کار بسیار دشوار بود و زحمت زیادی کشیده شد تا بتوانیم بازی با نیجریه و کاستاریکا را به ترکیه منتقل کنیم.
رئیس فدراسیون ادامه داد: اگر شرایط عادی بود، بازیهای دوستانه راحتتر برگزار میشد و میتوانستیم با تیمهای بیشتری هماهنگ کنیم. اسناد و جزئیات آن هم موجود است. فقط برای برگزاری برنامههای فروردین در ترکیه چیزی حدود یک میلیون و دویست هزار دلار هزینه کردیم.
تاج عنوان کرد: از طرفی نرخ دلار هم افزایش پیدا کرده و این موضوع تأثیر قابل توجهی بر فدراسیون فوتبال گذاشته است؛ زیرا تقریباً تمام هزینههای ما دلاری است. برای مثال، وقتی در ترکیه هتل رزرو میکنیم، هزینهها به دلار پرداخت میشود. الان هم قصد داریم به تیخوانا برویم.
او بیان کرد: ارزانترین شرکت هواپیمایی که توانستیم پیدا کنیم، با وجود اینکه میگویم ارزان، باز هم هزینه بالایی دارد. حدود ۳۶ بلیت بیزینس و امکانات خوب در این پرواز داریم و نزدیک به ۸ تن بار از ترکیه به آنجا منتقل میکنیم. مجموع هزینهها به حدود یک میلیون و دویست هزار دلار میرسد.
رئیس فدراسیون فوتبال درباره بازی دوستانه با مالی، گفت: تیم بسیار خوبی است؛ هم چهرههای شناختهشده زیادی دارد. برای همین بازی حدود ۱۰۰ هزار دلار هزینه کردیم تا این تیم به ترکیه بیاید. هزینه بلیت هواپیما و هتل آنها را نیز پرداخت کردیم، چون در این شرایط، هماهنگ کردن مسابقه بسیار دشوار است. همه تیمها درگیر هستند و هر کسی از قبل برنامههای خودش را تنظیم کرده است.
تاج ادامه داد: واقعیت این است که در برخی موارد، با مخالفتها و حتی کارشکنی معاندین در حوزه ورزش مواجه شدیم. برخی از رقبای ما نیز فعال شدند و شرایط را برای برگزاری مسابقات سختتر کردند. وی افزود: با این حال، خدا را شکر که در همین شرایط سخت، کشور با قدرت و اقتدار در میدان ایستاد. با توجه به همه اتفاقاتی که میبینید، به نظر من هیچ زمانی به اندازه امروز احساس پیروزی و موفقیت نداشتهایم.
او درباره اینکه ظاهرا دیگر قرار نیست اعضای تیم ملی برای سفر به مکزیک در سفارت خانه این کشور در ترکیه انگشتنگاری کنند، گفت: درخصوص این موضوع باید از سفیر ایران و دکتر عراقچی تشکر کنم. بالاخره اینها محدودیتهای خودشان را دارند. کار بسیار سختی است و شاید کمسابقه باشد که بدون انگشتنگاری به کسی روادید بدهند.
رئیس فدراسیون در واکنش به اینکه بازیکنان تیم ملی از سفر به آنکارا برای دریافت ویزای مکزیک شاکی بودند، گفت: آنها راست میگفتند. به درخواست فدراسیون فوتبال و با مساعدت وزارت امور خارجه، این موضوع پیگیری شود. دمشان گرم؛ سفیر سه بار به شخصه حضور پیدا و صحبت کرده است. همانطور که گفتید، اصلاً منطقی نبود که ما دوباره به آنکارا برویم. بعضیها حتی باید از استانهای دیگر به آنجا میرفتند، بعد یک روز تمرین میکردیم و سپس برای مسابقه اعزام میشدیم. خوشبختانه این پیشنهاد را نپذیرفتند.
تاج اظهار کرد: امروز مهدی خراطی و یکی دیگر از همکارانمان مهدی ملکآباد را به سفارت مکزیک فرستادیم. ۲ نفر از بچههای صدا و سیما هم کمک کردند. آنها باید به آنکارا میرفتند و پاسپورتها را تحویل میدادند. مرتب با آنها در تماس بودم. صبح گفته بودند بروید و بعدازظهر برگردید. بعدازظهر هم ماندند و در نهایت همه پاسپورتها را تحویل گرفتند. احتمال زیاد تا امروز روادید مکزیک صادر خواهد شد.
او درباره دلایل انتخاب شهر تیخوانا برای کمپ تیم ملی، تصریح کرد: ما ۲۱ روز باید همراه تیم به آمریکا میرفتیم. در حالی که از همان ابتدا مطمئن بودیم همکاری لازم از سوی آمریکا با ما انجام نخواهد شد. با توجه به اتفاقات گذشته و اقداماتی که علیه کشور ما انجام شده، طبیعی است که نگاه خوشبینانهای به این موضوع نداشته باشیم. به همین دلیل معتقد بودیم که باید با احتیاط تصمیم بگیریم و مشکلات احتمالی را از قبل پیشبینی کنیم.
رئیس فدراسیون خاطرنشان کرد: در طول برنامهریزی اردو نیز با مسائل مختلفی روبهرو بودیم. حتی درباره محل اقامت و تمرین تیم نگرانیهایی وجود داشت و مجبور بودیم مرتب این موضوعات را با فیفا و مسئولان مربوطه مطرح کنیم. درخواست ما این بود که تضمینهای لازم برای امنیت و آرامش تیم در طول اردو و مسابقات ارائه شود.
تاج گفت: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که استقرار تیم در تیخوانای مکزیک گزینه مناسبتری است. برخلاف تصور برخی افراد، مسئله رفتوآمد برای ما نکته منفی محسوب نمیشود؛ زیرا فاصله تیخوانا تا محل برگزاری دو مسابقه اول بسیار مناسب است و دسترسی به آن آسانتر از برخی گزینههای دیگر است. همچنین محل تمرین تیم تنها چند دقیقه با محل اقامت فاصله دارد.
او بیان کرد: پیش از تصمیمگیری نیز با سفارت ایران در مکزیک و اعضای تیمی که از قبل از امکانات آنجا بازدید کرده بودند، مشورت شد. گزارشها نشان میداد که کمپ انتخابشده از نظر امکانات و کیفیت، شرایط بسیار خوبی دارد و حتی از برخی گزینههای دیگر بهتر است.
تاج درپاسخ به این سوال که آیا کمپ فعلی از کمپ توسان آریزونا بهتر است، گفت: خیلی بهتر است. از کمپ تیخوانا تا لسآنجلس آنجلس ۵۰ دقیقه فاصله است. فاصله هتل تا محل تمرین ما در این شهر نیز چهار دقیقه است. الان کمپ توسان را به ترکیه دادهاند که دادشان از گرمای هوا و دمای ۴۷ درجهای درآمده است. خیلی زرنگی کردیم.
او درباره مسائل مطروحه نسبت به ناامنی شهر تیخوانا، عنوان کرد: اصلا اینگونه نیست. در همه جا آدم خوب و بد یا جرم و جنایت هست. نه تنها در تیخوانا بلکه برای هر کمپ دیگری، فیفا سه لایه امنیتی گذاشته است. خانم استاندارشان میگوید این شهر چهار میلیونی، بسیار خوب است.
رئیس فدراسیون درباره اینکه ۵۰۰ هزار نفر از اهالی این شهر جزو کارتلهای مواد مخدر هستند، توضیح داد: تیم ما هیچ ارتباطی با این مسائل ندارد. از آنها دفاع نمیکنیم، اما آب و هوایش دمای ۱۴ تا ۲۰ درجه دارد. برنامه ما محدود به مسیرهای مشخص بین محل اقامت، تمرین و مسابقه خواهد بود.
تاج اشاره کرد: اینگونه نیست که آنها به ما مواد بدهند یا خودمان دنبال مواد باشیم. پس از بررسی همه جوانب، به این جمعبندی رسیدیم که تیخوانا بهترین گزینه برای برگزاری اردوی تیم و آمادهسازی برای مسابقات است.
او درباره مشکلات مربوط به دریافت روادید آمریکا تصریح کرد: فیفا هم تا حدی میان این اختلافها و درخواستهای متقابل گرفتار شده و شرایط سادهای ندارد. با این حال، فکر میکنم در نهایت راهحلی برای این موضوع پیدا خواهد شد.
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: اگر بخواهیم یک بار دیگر همه چیز را مرور کنیم، باید بگویم کمپی که انتخاب کردهایم از هر نظر گزینه بسیار خوبی است و در مقایسه با محل قبلی شرایط بهتری دارد. حتی اگر در آمریکا هم مستقر میشدیم، ناچار بودیم هر روز مراقبتها و تدابیر امنیتی بیشتری برای خودمان در نظر بگیریم.
تاج افزود: در تجربههای گذشته مثل سفر تیم ملی بانوان به استرالیا نیز بارها شاهد بودیم که برخی افراد مقابل هتل تیم تجمع میکردند، مزاحمتهایی ایجاد میشد و حتی در مواردی به خودروهای تیم آسیب میرسید؛ بنابراین چنین چالشهایی لزوماً به محل فعلی محدود نمیشود و در هر نقطهای ممکن است با آن روبهرو شویم.
او درباره اینکه با همین شرایط نیز حجم زیادی از انرژی مثبت از طرف ایرانیهای خارج از کشور به تیم منتقل خواهد شد، پاسخ داد: شک نکنید، زیرا هیچ وقت کشور ما چنین اقتداری نداشته است.
رئیس فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: در مورد روادید هم با فیفا صحبت کردیم. به ما گفته شد که تنها ۲ ساعت قبل لیست نهایی خود را اعلام کردید و این فهرست هنوز بهصورت رسمی و مکتوب ارسال نشده بود. ما هم بلافاصله پس از نهایی شدن فهرست، نسخه رسمی آن را فرستادیم.
تاج افزود: الان حدود هفت تا هشت ساعت از زمان ارسال فهرست نهایی گذشته و طبیعی است که برای بررسی و انجام مراحل اداری به زمان نیاز باشد. انتظار واقعبینانه این است که روادیدهای مکزیک تا فردا یا نهایت پسفردا صادر شود و پس از آن نیز روند صدور روادیدهای آمریکا با سرعت بیشتری دنبال شود. وظیفه ما هم نیست بلکه وظیفه فیفا است.
تاج با کنایه به رسانههای معاند، گفت: تیم ملی مگر از مردم جداست؟ بازیکنان تیم ملی چه کسانی هستند؟ همین جوانهایی هستند که از دل همین مردم آمدهاند. وقتی از مردم صحبت میکنیم، بازیکنان تیم ملی هم بخشی از همین مردم هستند.
او ادامه داد: شما صحنههای استقبال و حضور مردم را به یاد بیاورید. مگر آن جمعیت عظیمی که برای حمایت از تیم ملی به خیابانها آمده بودند، چه پیامی داشتند؟ صدها هزار نفر از مردم با حضورشان نشان دادند که این تیم را متعلق به خودشان میدانند و با آن احساس همبستگی دارند.
رئیس فدراسیون فوتبال افزود: این رویهای که دائم میان مردم و تیم ملی فاصله ایجاد میکند، باید اصلاح شود. وارونهنمایی واقعیت و روایتهای نادرست هم حد و مرزی دارد. خوشبختانه مردم خودشان آگاه هستند و واقعیتها را میبینند و قضاوت میکنند. نگاه بخش بزرگی از مردم به تیم ملی مثبت است و همچنان برای موفقیت این بچهها آرزو و دعا میکنند. روحیهای که از جامعه میبینم، روحیه حمایت و امیدواری است.
تاج تصریح کرد: واقعاً به این تیم و این بازیکنان امیدوارم و مطمئنم که همه اعضای تیم با تمام توان برای موفقیت کشور تلاش خواهند کرد. هدف این است که تیم ملی از مرحله گروهی صعود کند و پس از حضور در دورههای مختلف جام جهانی، این بار یک اتفاق ویژه رقم بخورد و شاهد شکسته شدن این سنت باشیم. امیدوارم همانطور که امیر قلعهنویی گفته، اگر تیم ملی بتواند به مراحل بالاتر مسابقات صعود کند، یک دستاورد تاریخی را برای فوتبال ایران رقم می زند.
او درباره فهرست نهایی تیم ملی فوتبال، گفت: تمام جوانب، از مسائل مدیریتی و فنی گرفته تا برنامهریزی، شرایط اردو و فضای تیم، بهدقت بررسی شد. در نهایت جمعبندی کادر فنی این بود که تعداد مشخصی از بازیکنان از فهرست نهایی کنار گذاشته شوند، اما این به معنای قطع ارتباط آنها با تیم ملی نیست.
رئیس فدراسیون فوتبال بیان کرد: امروز هم سعید الهویی با این بازیکنان صحبت کرده و به آنها گفته شده که در صورت تمایل میتوانند همراه تیم به مکزیک سفر کنند و در کنار سایر بازیکنان حضور داشته باشند. به هر حال این نفرات در مدت اخیر با تیم تمرین کردهاند، با فضای تیم آشنا شدهاند و ارتباط خوبی با سایر بازیکنان برقرار کردهاند.
تاج افزود: کادر فنی نگاه بلندمدتی به موضوع دارد. برخی از این بازیکنان میتوانند در آینده نزدیک و جام ملتها به تیم کمک کنند. قلعهنویی همه این مسائل را در قالب یک برنامه جامع میبیند و فقط به نیازهای کوتاهمدت فکر نمیکند. او حتی روند آمادهسازی تیم ملی امید را نیز بهطور مستمر دنبال میکند و تلاش دارد هماهنگی لازم میان تیمهای مختلف ملی حفظ شود.
او ادامه داد: به همین دلیل پیشنهاد شد که نام این سه بازیکن نیز در فهرست اعزامی قرار بگیرد؛ نه به عنوان بازیکنان اصلی، بلکه برای اینکه بتوانند در کنار تیم حضور داشته باشند و از فضای اردو بهره ببرند. البته تصمیم نهایی با خود آنهاست. اگر تمایل داشته باشند میتوانند همراه تیم راهی مکزیک شوند و اگر نخواهند، ۲ نفر از آنها این امکان را دارند که به اردوی تیم ملی امید در آنتالیا ملحق شوند. در هر صورت تلاش شده بهترین شرایط برای ادامه روند پیشرفت و آمادهسازی این بازیکنان فراهم شود.