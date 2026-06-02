برنامه تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در کمپ تیخوانا مکزیک مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -تیم ملی فوتبال که کمپ تمرینی خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ را از آمریکا به مکزیک منتقل کرده است، جزییات سفر ملی پوشان به شهر تیخوانای مکزیک مشخص شد.
رئیس فدراسیون فوتبال درباره برنامه سفر تیم ملی فوتبال به مکزیک گفت: روز شنبه ۵ ساعت پرواز و در اسپانیا سوختگیری میکنیم. استاندار و شهردار این منطقه خیلی نسبت به ما محبت داشتند و حتی میخواستند از ما استقبال رسمی کنند. پس از این پنج ساعت نیز ۱۳ ساعت تا تیخوانا پرواز داریم. این بهترین کاری بود که میتوانستیم انجام بدهیم.
او با اشاره به لغو سفر تیم ملی با پرواز ایران ایر، بیان کرد: خود مدیرعامل این هواپیمایی گفت اگر بخواهید با پرواز ما بروید، مقداری مشکلاتتان زیاد میشود. به این دلیل که باید از فیفا مجوز میگرفتیم تا از فضای هوایی کانادا بروند و دیگری هم به کالیفرنیا پرواز کرده و از آنجا به تیخوانا بروند. از طرفی شرکت ایران ایر از لحاظ سوختی تحریم است. گفتیم اگر بخواهیم دنبال این کار باشیم امکانپذیر نیست و قیمتش هم خوب در نمیآید.
گفتنی است، تیم ملی فوتبال ایران در کمپ شوولویوتس کوویلنته تمرینات خود را برگزار خواهد کرد و در هتل ماریوت تیخوانا مستقر میشود.