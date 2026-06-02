مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید که بازیکنان خط خورده از تیم ملی در صورت تمایل می‌توانند همراه تیم ملی به مکزیک بروند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه لیست تیم ملی فوتبال ایران در حالی روز گذشته از سوی امیر قلعه نویی سرمربی تیم برای بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد که طبق ادعای  مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، بازیکنانی که از لیست نهایی کنار گذاشته شده اند ارتباطشان با تیم ملی قطع نمی‌شود. 

 هادی حبیبی‌نژاد، کسری طاهری و امیرحسین محمودی  بازیکنان خط خورده تیم ملی فوتبال در صورت تمایل می توانند همراه با سایر اعضای تیم ملی به مکزیک بروند و در آنجا در کنار هم تیمی های خود باشند و به آنها روحیه بدهند. 

همچنین مهدی تاج بیان کرد که پیشنهاد شده که نام سه بازیکن خط خورده  نیز در فهرست اعزامی قرار بگیرد؛ نه به عنوان بازیکنان اصلی، بلکه برای اینکه بتوانند در کنار تیم حضور داشته باشند و از فضای اردو بهره ببرند. البته تصمیم نهایی با خود آنهاست. اگر تمایل داشته باشند می‌توانند همراه تیم راهی مکزیک شوند و اگر نخواهند، دو نفر از آنها این امکان را دارند که به اردوی تیم ملی امید در آنتالیا ملحق شوند. در هر صورت تلاش شده بهترین شرایط برای ادامه روند پیشرفت و آماده‌سازی این بازیکنان فراهم شود.

 

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ۲۰۲۶
خبرهای مرتبط
پاداش ویژه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به امیرحسین محمودی
بررسی فهرست تیم ملی فوتبال ایران/ ۱۶ بازیکن بالای ۳۰ سال سن دارند
پسندیده: شهر تیخوانا مکزیک از جمعه آماده حضور تیم ملی فوتبال ایران است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
هیچ کسی دوست نداره حتی بازیهای تیم ماراببینه چه رسد به تحمل زحمات رفت وبرگشت به مکزیک وامریکا!! شک نکنید با۳باخت وگلهای خورده زیاد اولین حذف شده جام جهانی ماهستیم و هیچ کسی شکست راگردن نخواهدگرفت
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
هزینه اگر از بیت المال میشه، اشکالی نداره
برند تا خوش باشند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
با پول بیت المال بازیکنی که خط خورده را می برید؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
در دور اول حذف میشوند
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
پس همه هزینه ها هم باید از جیب خودشون تامین بشه. نه با پول بیت المال
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
واقعا که کاش بفکر مردمی که در جنگ بی خانه شدن بودین نه خط خورده ها
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
سرمربی که کسری طاهری خط بزنه مغانلو ببره سردار خط بزنه الهیار خط بزنه همون بهتر که با سه تا شکست سنگین و بی ابرویی برگرده. بهترین بازیکنارو خط زده یه مشت پیرو پاتال برده
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خرج که از کیسه مهمان بود....
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اگر از جیب بیت المال باشه، اصلا اشکال نداره.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اح

فوتبال و از بازی های ملی حذف کنین

چ خبره؟؟؟


۲۲۰ میلیارد تومان برای ترکیه ؟؟

مگه پول باباتونه؟؟؟


پس من چی؟؟

نمیتونم بخاطر هزینه استخر ، شنا برم؟؟؟

برای هزینه بالا نمیتونم فیزیوتراپی برم؟؟

مثلا معلول مملکت م
انوقت بهزیستی میگه بهم بودجه نداریم هزینه بدیم !!!

این ۲۳۰ میلیارد چند معلول و پشتوانه مالی میکنه؟
۲
۶
پاسخ دادن
بازی تدارکاتی ایران و مالی در سکوت خبری
مالک باشگاه طارمی آماده پرداخت عوارض تنگه هرمز
بلاتکلیفی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶
شطرنج‌باز نوجوان ایران در صدر جدول شطرنج آسیا
از ماجرای انتقال گل محمدی به عراق تا شکایت پرسپولیس از زارعی
جدی‌ترین آزمون شاگردان قلعه نویی در مسیر جام جهانی
روادید تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک صادر شد
تیم منتخب کشتی آزاد ایران عازم مغولستان شد
سقف قرارداد‌ها زیر ذره‌بین؛ پایان دوران ارقام نجومی در لیگ برتر؟
تیم ملی فوتبال اتریش قدرت پنهان اروپا
آخرین اخبار
تاج: آمریکا نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند
یزدانی قهرمان رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان شد
به سپاهان درباره مجوز حرفه‌ای: فدراسیون فوتبال مسئول است
روادید تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک صادر شد
اعزام کاروان ۱۳۱ نفره ایران به بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان
تمجید رئیس وادا از عملکرد منسجم ایران نادو و وعده همکاری بیشتر
تاخیر یک روزه در آغاز دیدارهای نیمه نهایی لیگ حرفه ای بسکتبال
استقلال در قفل نقل‌وانتقالاتی؛ مأموریت سخت حفظ خارجی‌ها
زمین چمن چالش اصلی نمایندگان فوتبال ایران در آسیا
سقف قرارداد‌ها زیر ذره‌بین؛ پایان دوران ارقام نجومی در لیگ برتر؟
تقوی: سلام نظامی ملی‌پوشان والیبال، ارادت بچه‌ها به نظام و رهبری بود
بازی تدارکاتی ایران و مالی در سکوت خبری
دنیا مالی: مستندات جنایت آمریکا در لامرد را به محاکم جهانی ارائه می‌دهیم
مالک باشگاه طارمی آماده پرداخت عوارض تنگه هرمز
خدمات مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک به مسافران ناگویا
اعلام رای کمیته استیناف در مورد دراگان اسکوچیچ
از ماجرای انتقال گل محمدی به عراق تا شکایت پرسپولیس از زارعی
شروع تمرینات جدی والیبال ایران در برزیل
شطرنج‌باز نوجوان ایران در صدر جدول شطرنج آسیا
۲ سهمیه بازی‌های آسیایی برای تیم ترامپولین بانوان
اردن در جست و جوی فصل تازه‌ای از تاریخ
بررسی تیم ملی فوتبال مصر به عنوان پرافتخارترین تیم آفریقا
هاجر صفرزاده: مسابقات جهانی هند ناراحت‌کننده‌ترین اتفاق سال ۱۴۰۴ برای من بود
تاجیک: نایب‌قهرمانی تکواندو آسیا حاصل تلاش ملی‌پوشان در شرایط سخت بود
جدی‌ترین آزمون شاگردان قلعه نویی در مسیر جام جهانی
تیم منتخب کشتی آزاد ایران عازم مغولستان شد
بلاتکلیفی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶
تیم ملی فوتبال اتریش قدرت پنهان اروپا
روباه‌های صحرا؛ تیمی که جهان را غافلگیر می‌کند
ما برای حضور در آسیا تلاش می‌کنیم/ مهدی تارتار یکی از گزینه‌های ما برای فصل بعد است