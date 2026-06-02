باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - لیست تیم ملی فوتبال ایران در حالی روز گذشته از سوی امیر قلعه نویی سرمربی تیم برای بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد که طبق ادعای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، بازیکنانی که از لیست نهایی کنار گذاشته شده اند ارتباطشان با تیم ملی قطع نمی‌شود.

هادی حبیبی‌نژاد، کسری طاهری و امیرحسین محمودی بازیکنان خط خورده تیم ملی فوتبال در صورت تمایل می توانند همراه با سایر اعضای تیم ملی به مکزیک بروند و در آنجا در کنار هم تیمی های خود باشند و به آنها روحیه بدهند.

همچنین مهدی تاج بیان کرد که پیشنهاد شده که نام سه بازیکن خط خورده نیز در فهرست اعزامی قرار بگیرد؛ نه به عنوان بازیکنان اصلی، بلکه برای اینکه بتوانند در کنار تیم حضور داشته باشند و از فضای اردو بهره ببرند. البته تصمیم نهایی با خود آنهاست. اگر تمایل داشته باشند می‌توانند همراه تیم راهی مکزیک شوند و اگر نخواهند، دو نفر از آنها این امکان را دارند که به اردوی تیم ملی امید در آنتالیا ملحق شوند. در هر صورت تلاش شده بهترین شرایط برای ادامه روند پیشرفت و آماده‌سازی این بازیکنان فراهم شود.