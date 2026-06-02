باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که باشگاه پرسپولیس در تلاش بود تا رضایت باشگاه‌های گل گهر و چادر ملو را برای رفتن به آسیا جلب کند، اما زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال آب پاکی بر روی دست سرخپوشان ریخت و بیان کرد که تیم پرسپولیس قطعا نماینده ایران در فصل آینده آسیا نخواهد بود.

مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای بیان کرد: پرسپولیس قطعا با جدول فعلی نماینده ایران در آسیا نخواهد بود. بازی بیشتر گل گهر از چادر ملو مسئله‌ای ایجاد کرده است، که در حال بررسی این موضوع هستیم. براساس رنکینگ جدول، تیم گل گهر سیرجان یک بازی بیشتر نسبت به چادر ملو و پرسپولیس دارد. حتی اگر ما بیاییم و میانگین امتیاز بگیریم، پرسپولیس شانسی برای آسیایی شدن نخواهد داشت. ۲، ۳ راه حل برای تیم‌های گل گهر و چادر ملو وجود دارد که یکی از آنها به آسیا برود.

او درباره اینکه پرسپولیس به عنوان تیم سوم به آسیا راه پیدا نمی‌کند، گفت: بله، طبق روش‌هایی که ما به‌ ای اف سی پیشنهاد دادیم، سهمیه‌های آسیایی به این صورت مشخص شدند.

زارعی درباره اینکه وضعیت مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های تراکتور، استقلال و سپاهان به چه صورت شد، گفت: ما از شهریور ماه کار را شروع کردیم و روز گذشته نمایندگان الیت را به‌ ای اف سی معرفی کردیم. با توجه به اینکه تیم‌های استقلال، گل گهر و آلومینیوم اراک در معیار‌های الزامی عملکرد مطلوبی داشتند در نهایت توانستند مجوز حرفه‌ای را بدون جریمه دریافت کنند. باشگاه‌های تراکتور، پرسپولیس و چادر ملو با وجود عدم تحقق برخی از معیار‌های توصیه‌ای مجوز حرفه‌ای آسیا را گرفتند، اما شامل جریمه نقدی می‌شوند و میزان جریمه از سوی کمیته انضباطی تعیین می‌شود.

او ادامه داد: باشگاه‌های سپاهان، فولاد خوزستان، استقلال خوزستان، شمس آذر قزوین، ذوب آهن و پیکان هم موفق شدند مجوز ملی لیگ برتر را دریافت کنند. باشگاه‌های خیبر خرم آباد، فجر شهید سپاسی، مس رفسنجان و ملوان موفق به دریافت هیچ مجوزی نشدند. براساس ضمیمه ۸ آئین نامه انضباطی، باشگاه‌هایی که مجوز ملی نگرفتند به کمیته انضباطی معرفی می‌شوند و این کمیته درباره این تیم‌ها تصمیم می‌گیردکه کسر امتیاز و جریمه نقدی می‌شوند.

او درباره اینکه باشگاه سپاهان مجوز حرفه‌ای‌ ای اف سی را نگرفت، گفت: متاسفانه باشگاه سپاهان موفق نشد امسال مجوز حرفه‌ای دریافت کند. ما از شهریور ماه وضعیت تیم‌ها را رصد می‌کنیم و با مدیران عامل باشگاه‌ها در حال تماس هستیم و یک مقدار که می‌گذرد متوجه می‌شویم چه تیم‌هایی وضعیتشان خوب است و چه تیم‌هایی وضعیتشان خوب نیست. از ابتدا که کار را شروع کردیم متوجه شدیم اوضاع باشگاه سپاهان مساعد نیست به خاطر همین جلسات متعددی با باشگاه سپاهان برگزار کردیم و بعد از چند مکاتبه، تازه ما صورت‌های مالی پایان دوره این باشگاه را گرفتیم. ما به خاطر جنگ از‌ای اف سی خواستیم تا ۲۵ اردیبهشت ماه به ما فرصت بدهد تا مدارک خود را بارگذاری کنیم. در ۳۹ معیار باشگاه‌ها باید مدرک می‌گذاشتند و صورت‌های مالی میان دوره و پایان دوره خود را در سایت می‌گذاشتند، اما متاسفانه با وجود پیگیری‌های زیاد باشگاه سپاهان صورت‌های مالی را نتوانست ارائه کند.

زارعی بیان کرد: متاسفانه صورت مالی میان دوره باشگاه سپاهان به دستمان رسید، اما گزارش مالی نرسید. ما به دلیل نداشتن ۳ صفحه از صورت‌های مالی نتوانستیم به سپاهان در کمیته بدوی مجوز حرفه‌ای بدهیم. اما باشگاه سپاهان درخواست استیناف خواهی کرد و این باشگاه به چند بند اشاره کرد که با توجه به حمله دشمن به شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ما شامل فورس ماژور می‌شویم و ما با کنفدراسیون فوتبال آسیا مکاتبه کردیم و از آنها خواهش کردیم که یک روز به باشگاه سپاهان مهلت بدهند تا صورت‌های مالی میان دوره خود را بارگذاری کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا بیان کرد که ما باید رفتار یکسان برای همه باشگاه‌ها داشته باشیم و این امکان وجود ندارد تا به باشگاه سپاهان مهلت ارسال مدارک بدهیم. متاسفانه به هر دلیل باشگاه سپاهان نتوانست مجوز حرفه‌ای بگیرد.

او درباره اینکه باشگاه سپاهان فصل بعد قطعا در آسیا نیست، گفت: ما نتایج را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال می‌کنیم و هیئت بدوی‌ای اف سی این نتایج را بررسی می‌کند. در ۴ سال گذشته هر رایی در ایران صادر شده،‌ای اف سی هم تایید کرده است. باشگاه سپاهان شاید چند درصد شانس داشته باشد و هیئت بدوی رای ما را برگرداند، اما ضعیف است.