رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای می‌گوید که با توجه به جدول رده بندی، تیم پرسپولیس قطعا فصل آینده نماینده ایران در آسیا نخواهد بود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفهدر حالی که باشگاه پرسپولیس در تلاش بود تا رضایت باشگاه‌های گل گهر و چادر ملو را برای رفتن به آسیا جلب کند، اما زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال آب پاکی بر روی دست سرخپوشان ریخت و بیان کرد که تیم پرسپولیس قطعا نماینده ایران در فصل آینده آسیا نخواهد بود.  

مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای بیان کرد: پرسپولیس قطعا با جدول فعلی نماینده ایران در آسیا نخواهد بود. بازی بیشتر گل گهر از چادر ملو مسئله‌ای ایجاد کرده است، که در حال بررسی این موضوع هستیم. براساس رنکینگ جدول، تیم گل گهر سیرجان یک بازی بیشتر نسبت به چادر ملو و پرسپولیس دارد. حتی اگر ما بیاییم و میانگین امتیاز بگیریم، پرسپولیس شانسی برای آسیایی شدن نخواهد داشت. ۲، ۳ راه حل برای تیم‌های گل گهر و چادر ملو وجود دارد که یکی از آنها به آسیا برود.  

او درباره اینکه پرسپولیس به عنوان تیم سوم به آسیا راه پیدا نمی‌کند، گفت: بله، طبق روش‌هایی که ما به‌ ای اف سی پیشنهاد دادیم، سهمیه‌های آسیایی به این صورت مشخص شدند.  

زارعی درباره اینکه وضعیت مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های تراکتور، استقلال و سپاهان به چه صورت شد، گفت: ما از شهریور ماه کار را شروع کردیم و روز گذشته نمایندگان الیت را به‌ ای اف سی معرفی کردیم. با توجه به اینکه تیم‌های استقلال، گل گهر و آلومینیوم اراک در معیار‌های الزامی عملکرد مطلوبی داشتند در نهایت توانستند مجوز حرفه‌ای را بدون جریمه دریافت کنند. باشگاه‌های تراکتور، پرسپولیس و چادر ملو با وجود عدم تحقق برخی از معیار‌های توصیه‌ای مجوز حرفه‌ای آسیا را گرفتند، اما شامل جریمه نقدی می‌شوند و  میزان جریمه از سوی کمیته انضباطی تعیین می‌شود.  

او ادامه داد:  باشگاه‌های سپاهان، فولاد خوزستان، استقلال خوزستان، شمس آذر قزوین، ذوب آهن و پیکان هم موفق شدند مجوز ملی لیگ برتر  را دریافت کنند. باشگاه‌های خیبر  خرم آباد، فجر شهید سپاسی، مس رفسنجان و  ملوان موفق به دریافت  هیچ مجوزی نشدند. براساس ضمیمه ۸ آئین نامه انضباطی، باشگاه‌هایی که مجوز ملی نگرفتند به کمیته انضباطی معرفی  می‌شوند و این کمیته درباره این تیم‌ها  تصمیم می‌گیردکه   کسر امتیاز و جریمه نقدی می‌شوند.  

او درباره اینکه باشگاه سپاهان مجوز حرفه‌ای‌ ای اف سی را نگرفت، گفت: متاسفانه باشگاه سپاهان موفق نشد امسال مجوز حرفه‌ای دریافت کند. ما از شهریور ماه وضعیت تیم‌ها را رصد می‌کنیم و با مدیران عامل باشگاه‌ها در حال تماس هستیم و یک مقدار که می‌گذرد متوجه می‌شویم چه تیم‌هایی وضعیتشان خوب است و چه تیم‌هایی وضعیتشان خوب نیست. از ابتدا  که کار را شروع کردیم متوجه شدیم اوضاع  باشگاه سپاهان مساعد نیست به خاطر همین جلسات متعددی با باشگاه سپاهان برگزار کردیم  و بعد از چند مکاتبه،   تازه ما صورت‌های مالی پایان دوره این باشگاه را گرفتیم. ما به خاطر جنگ از‌ای اف سی خواستیم تا ۲۵ اردیبهشت ماه به ما فرصت بدهد  تا مدارک خود را بارگذاری کنیم. در ۳۹ معیار باشگاه‌ها باید مدرک می‌گذاشتند و صورت‌های مالی میان دوره و پایان دوره خود را در سایت می‌گذاشتند، اما  متاسفانه با وجود پیگیری‌های زیاد باشگاه سپاهان صورت‌های مالی را نتوانست ارائه کند.  

زارعی بیان کرد: متاسفانه صورت مالی میان دوره باشگاه سپاهان به دستمان رسید، اما گزارش مالی نرسید.   ما به دلیل نداشتن ۳ صفحه از صورت‌های مالی نتوانستیم به سپاهان در کمیته بدوی مجوز حرفه‌ای بدهیم. اما باشگاه سپاهان درخواست استیناف خواهی کرد و این باشگاه به  چند بند اشاره کرد که با توجه به حمله دشمن به شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ما  شامل فورس ماژور می‌شویم و ما با کنفدراسیون فوتبال آسیا مکاتبه کردیم و از آنها خواهش کردیم که یک روز به باشگاه سپاهان مهلت بدهند تا صورت‌های مالی میان دوره خود را بارگذاری کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا بیان کرد که ما باید رفتار یکسان برای همه باشگاه‌ها داشته باشیم و این امکان وجود ندارد تا به باشگاه سپاهان مهلت ارسال مدارک بدهیم. متاسفانه به هر دلیل باشگاه سپاهان نتوانست مجوز حرفه‌ای بگیرد.  

او درباره اینکه باشگاه سپاهان فصل بعد قطعا در آسیا نیست، گفت: ما نتایج را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال می‌کنیم و هیئت بدوی‌ای اف سی این نتایج را بررسی می‌کند. در ۴ سال گذشته هر رایی در ایران صادر شده،‌ای اف سی هم تایید کرده است. باشگاه سپاهان شاید چند درصد شانس داشته باشد و هیئت بدوی رای ما را برگرداند، اما ضعیف است.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ نخبگان آسیا ، مجوز حرفه ای باشگاه ها
خبرهای مرتبط
واکنش تند باشگاه پرسپولیس به اظهارات زارعی
۲ ستاره سپاهان راهی پرسپولیس می‌شوند
پاداش ویژه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به امیرحسین محمودی
تاجرنیا: با مجیدی مذاکره نکرده‌ام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهرداد
۰۹:۳۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
فوتبال تمام رانت و کثافت ، چه فرقی می کنه نماینده اش در آسیا کدام تیم باشه ؟ مگه جز آبروریزی دستاوردی دارند نمایندگان فوتبال ایران در آسیا ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۰:۰۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
حدادی بره شکایت کنه 🤣🤣🤣🤣
۰
۰
پاسخ دادن
بازی تدارکاتی ایران و مالی در سکوت خبری
مالک باشگاه طارمی آماده پرداخت عوارض تنگه هرمز
بلاتکلیفی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶
شطرنج‌باز نوجوان ایران در صدر جدول شطرنج آسیا
از ماجرای انتقال گل محمدی به عراق تا شکایت پرسپولیس از زارعی
جدی‌ترین آزمون شاگردان قلعه نویی در مسیر جام جهانی
روادید تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک صادر شد
تیم منتخب کشتی آزاد ایران عازم مغولستان شد
سقف قرارداد‌ها زیر ذره‌بین؛ پایان دوران ارقام نجومی در لیگ برتر؟
تیم ملی فوتبال اتریش قدرت پنهان اروپا
آخرین اخبار
تاج: آمریکا نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند
یزدانی قهرمان رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان شد
به سپاهان درباره مجوز حرفه‌ای: فدراسیون فوتبال مسئول است
روادید تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک صادر شد
اعزام کاروان ۱۳۱ نفره ایران به بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان
تمجید رئیس وادا از عملکرد منسجم ایران نادو و وعده همکاری بیشتر
تاخیر یک روزه در آغاز دیدارهای نیمه نهایی لیگ حرفه ای بسکتبال
استقلال در قفل نقل‌وانتقالاتی؛ مأموریت سخت حفظ خارجی‌ها
زمین چمن چالش اصلی نمایندگان فوتبال ایران در آسیا
سقف قرارداد‌ها زیر ذره‌بین؛ پایان دوران ارقام نجومی در لیگ برتر؟
تقوی: سلام نظامی ملی‌پوشان والیبال، ارادت بچه‌ها به نظام و رهبری بود
بازی تدارکاتی ایران و مالی در سکوت خبری
دنیا مالی: مستندات جنایت آمریکا در لامرد را به محاکم جهانی ارائه می‌دهیم
مالک باشگاه طارمی آماده پرداخت عوارض تنگه هرمز
خدمات مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک به مسافران ناگویا
اعلام رای کمیته استیناف در مورد دراگان اسکوچیچ
از ماجرای انتقال گل محمدی به عراق تا شکایت پرسپولیس از زارعی
شروع تمرینات جدی والیبال ایران در برزیل
شطرنج‌باز نوجوان ایران در صدر جدول شطرنج آسیا
۲ سهمیه بازی‌های آسیایی برای تیم ترامپولین بانوان
اردن در جست و جوی فصل تازه‌ای از تاریخ
بررسی تیم ملی فوتبال مصر به عنوان پرافتخارترین تیم آفریقا
هاجر صفرزاده: مسابقات جهانی هند ناراحت‌کننده‌ترین اتفاق سال ۱۴۰۴ برای من بود
تاجیک: نایب‌قهرمانی تکواندو آسیا حاصل تلاش ملی‌پوشان در شرایط سخت بود
جدی‌ترین آزمون شاگردان قلعه نویی در مسیر جام جهانی
تیم منتخب کشتی آزاد ایران عازم مغولستان شد
بلاتکلیفی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶
تیم ملی فوتبال اتریش قدرت پنهان اروپا
روباه‌های صحرا؛ تیمی که جهان را غافلگیر می‌کند
ما برای حضور در آسیا تلاش می‌کنیم/ مهدی تارتار یکی از گزینه‌های ما برای فصل بعد است