باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ظرفیت‌های گردشگری که در منطقه آشوراده وجود دارد + فیلم

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان در خصوص ظرفیت‌های گردشگری که در منطقه آشوراده وجود دارد توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریدون فعالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان در گفتگو با برنامه صبح بخیر ایران در مورد  ظرفیت‌های گردشگری که در منطقه آشوراده وجود دارد نکاتی را بیان‌کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
ظرفیت‌های گردشگری که در منطقه آشوراده وجود دارد + فیلم
young journalists club

تصویری بی نظیر از جاده‌ای در گلستان

استان گلستان استعدادهای خوبی در زمینه گردشگری دارد

ظرفیت‌های گردشگری که در منطقه آشوراده وجود دارد + فیلم
young journalists club

سرزمین سبز گلستان؛ گنجینه‌ای برای هر سلیقه

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
صحنه جالب در نشست خبری رئیس‌جمهور مکزیک با توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + فیلم
۱۴۷۶

صحنه جالب در نشست خبری رئیس‌جمهور مکزیک با توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + فیلم

۱۵ . خرداد . ۱۴۰۵
واکنش جالب امام خمینی(ره) به تمجید آیت‌الله مشکینی از ایشان + فیلم
۱۱۷۷

واکنش جالب امام خمینی(ره) به تمجید آیت‌الله مشکینی از ایشان + فیلم

۱۵ . خرداد . ۱۴۰۵
روزنامه‌نگار آمریکایی: این سطح از بی‌عرضگی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا خیره‌کننده است + فیلم
۱۱۰۱

روزنامه‌نگار آمریکایی: این سطح از بی‌عرضگی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا خیره‌کننده است + فیلم

۱۵ . خرداد . ۱۴۰۵
روستای گردشگری موئیل در انتظار ثبت جهانی + فیلم
۹۳۱

روستای گردشگری موئیل در انتظار ثبت جهانی + فیلم

۱۵ . خرداد . ۱۴۰۵
خسارات گسترده حمله رژیم صهیونیستی به شهر صور + فیلم
۹۲۶

خسارات گسترده حمله رژیم صهیونیستی به شهر صور + فیلم

۱۵ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha