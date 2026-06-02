باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رژیم صهیونیستی با حمله به ضاحیه سعی داشت معادله بین ایران و لبنان را بشکند + فیلم

کارشناس حوزه مقاومت در مورد حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام امیر شعبان جولان، کارشناس حوزه مقاومت با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
مطالب مرتبط
رژیم صهیونیستی با حمله به ضاحیه سعی داشت معادله بین ایران و لبنان را بشکند + فیلم
young journalists club

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت

رژیم صهیونیستی با حمله به ضاحیه سعی داشت معادله بین ایران و لبنان را بشکند + فیلم
young journalists club

تصاویری از بمباران ضاحیه بیروت توسط صهیونیست‌ها

رژیم صهیونیستی با حمله به ضاحیه سعی داشت معادله بین ایران و لبنان را بشکند + فیلم
young journalists club

اولین تصاویر از بمباران شدید ضاحیه بیروت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۲۰۴

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۱۴۹

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۹۶۵

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم
۸۶۶

نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
چند راهکار برای کودکانی که در طول روز خواب و شب‌ها بیدار هستند + فیلم
۸۴۶

چند راهکار برای کودکانی که در طول روز خواب و شب‌ها بیدار هستند + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha