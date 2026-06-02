باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در چارچوب تفاهم میان ساتبا و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در فاز نخست ۱۲ هزار مدرسه دولتی در سطح کشور، هرکدام با ظرفیت ۵ کیلووات به سامانه خورشیدی متصل به شبکه مجهز خواهند شد.
براین اساس، درآمد حاصل از تولید برق نیروگاههای خورشیدی مدارس میتواند به تقویت زیرساختهای آموزشی کمک کند. این اقدام علاوه بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، میتواند زمینهساز کاهش هزینههای انرژی و ایجاد منابع مالی پایدار برای مدارس نیز باشد.
کارشناسان معتقدند اجرای این طرح، گامی موثر در پیوند میان آموزش و توسعه پایدار است، نصب نیروگاههای خورشیدی در مدارس، افزون بر تأمین بخشی از برق مورد نیاز، میتواند نقش مهمی در فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی و آشنایی دانشآموزان با ظرفیتهای انرژی پاک ایفا کند.
همچنین به باور صاحبنظران، اگر اجرای این طرح با نگهداری مناسب، آموزش نیروی انسانی و حمایت مستمر همراه باشد، مدارس میتوانند به الگویی موفق در استفاده از انرژیهای نو و کسب درآمد برای بهبود امکانات آموزشی تبدیل شوند.