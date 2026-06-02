باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی در حاشیه ورود حاجیان در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: عملیات بازگشت زائران حج تمتع استانهای خراسانرضوی، شمالی، جنوبی و بخشی از زائران استانهای تهران و گلستان از طریق فرودگاه بینالمللی مشهد تا ۱۸ خردادماه ادامه دارد.
محمود امانی افزود: فرودگاه بینالمللی مشهد، همانند سنوات گذشته تمامی ظرفیتها و امکانات خود را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران سرزمین وحی در ایام بازگشت بهکار گرفته است.
وی اضافه کرد: حجاج ایرانی امسال از فرودگاه جده به ۶ ایستگاه پروازی شامل؛ مشهد، زاهدان، شیراز، گرگان، اصفهان و فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) منتقل خواهند شد.
مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی ادامه داد: امسال تمام پروازهای بازگشت حجاج بهصورت مستقیم از فرودگاه جده به مقاصد تعیینشده در کشور انجام میشود.
امانی عنوان کرد: فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد در موسم حج تمتع امسال با اعزام بیش از ۱۷ هزار زائر یکی از سه مبداء اصلی اعزام حجاج کشور به سرزمین وحی بود.
وی تاکید کرد: تکریم زائران و خانوادههایشان در عملیات بازگشت حج تمتع سرلوحه اقدامات تمامی کارکنان فرودگاه بینالمللی مشهد است و تلاش میشود روند بازگشت حجاج با نظم، آرامش و سهولت کامل انجام شود.