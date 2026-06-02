باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رسوایی پلیس آمریکا؛ کتک‌کاری وحشیانه مقابل دوربین آیفون تصویری + فیلم

ویدئویی از پلیس آمریکا که طبق معمول رفتاری وحشیانه با یک زن ها دارد را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- کتک‌کاری وحشیانه مقابل دوربین آیفون تصویری به اخراج افسر پلیس آمریکایی منجر شد.

 

مطالب مرتبط
رسوایی پلیس آمریکا؛ کتک‌کاری وحشیانه مقابل دوربین آیفون تصویری + فیلم
young journalists club

از تهران تا فلوریدا؛ اگر اغتشاشات دی‌ در آمریکا اتفاق می‌افتاد + فیلم

رسوایی پلیس آمریکا؛ کتک‌کاری وحشیانه مقابل دوربین آیفون تصویری + فیلم
young journalists club

ورزشکاران آمریکایی از کشور خودشان اظهار برائت کردند+ فیلم

رسوایی پلیس آمریکا؛ کتک‌کاری وحشیانه مقابل دوربین آیفون تصویری + فیلم
young journalists club

خشونت پلیس آمریکا علیه مهاجران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۲۰۴

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۱۴۹

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۹۶۵

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم
۸۶۶

نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
چند راهکار برای کودکانی که در طول روز خواب و شب‌ها بیدار هستند + فیلم
۸۴۶

چند راهکار برای کودکانی که در طول روز خواب و شب‌ها بیدار هستند + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha