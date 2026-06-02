\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646-\u00a0\u06a9\u062a\u06a9\u200c\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0648\u062d\u0634\u06cc\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062f\u0648\u0631\u0628\u06cc\u0646 \u0622\u06cc\u0641\u0648\u0646 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u062e\u0631\u0627\u062c \u0627\u0641\u0633\u0631 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n