باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در سالی که گذشت و با وجود حملات دشمن صهیونی - آمریکایی، حوزه حمل‌ونقل به ایفای نقش پرداخت، آن‌گونه که با انتقال کالا‌ها از بنادر به نقاط مختلف کشور، هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم ایجاد نشد.

رضا اکبری اظهار کرد: در جریان حملات دشمن و با ایفای نقش مؤثر رانندگان، تشکل‌های صنفی حوزه حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی شبانه‌روزی و تلاش همکارانم در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، چرخه حمل‌ونقل کشور حفظ شد.

وی با قدردانی از خدمات و تلاش‌های همه کسانی که طی یک سال چرخه حمل‌ونقل کشور را حفظ کردند، افزود: رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز با وجود مشکلاتی همچون گرانی و کمبود لوازم یدکی، با غیرت به ایفای نقش پرداختند و قدردان خدمات و جوانمردی آنها هستیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان همچنین با قدردانی از خدمات نیرو‌های راهداری در عرصه خدمات‌رسانی در جنگ و جلوگیری از انسداد محور‌های مواصلاتی، بیان کرد: با وجود حملات دشمن به برخی از زیرساخت‌های جاده‌ای، مسیر تردد هموطنان در کوتاه‌ترین زمان بازگشایی و یا مسیر جایگزین برای تردد وسایل نقلیه تعیین می‌شد که احداث کنارگذر در محور آزادراه زنجان - تبریز و اجرای عملیات بازسازی محور آسیب‌دیده از جنگ رمضان از مصادیق آن است.

اکبری در ادامه انتشار پیام رئیس جمهور کشورمان در فضای مجازی، خطاب به رانندگان و قدردانی از زحمات آنان را نشان‌دهنده اهمیت ایفای نقش فعالان این حوزه در تأمین مایحتاج هموطنان در ایام جنگ رمضان دانست.

وی تصریح کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان سازمانی خدمات‌رسان، بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات به هموطنان فعال بوده و در همه شرایط به ایفای نقش خود در مسیر خدمت‌رسانی می‌پردازد.

رخداد‌های درخشان و حماسه‌آفرینی‌های جنگ رمضان توسط سازمان‌ها روایتگری شود

رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی و دبیر ستاد ملی جشنواره شهید رجایی بر ضرورت روایتگری و انعکاس اقدامات دستگاه‌های اجرایی و دولتی در ایام جنگ ۱۲ روزه و رمضان تأکید کرد و گفت: رخداد‌های درخشان و حماسه‌آفرینی‌های فردی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ایام جنگ رمضان از جمله راهداران شهید کشورمان که حین انجام خدمت به شهادت رسیدند، باید گردآوری، منعکس و بازخوانی شود.

ایمان منصوری همچنین به نقش‌آفرینی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ارائه خدمات متعدد به کاربران جاده‌ای و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به خدمت دولتی اشاره و اظهار کرد: این سازمان در ایام مختلفی همچون سفر‌های تابستانی، نوروزی و اربعین حسینی در حال خدمات‌رسانی مستمر و بی‌وقفه به کاربران جاده‌ای، مدیریت سفر‌های جاده‌ای و بحران‌های احتمالی است.

وی بیان کرد: با توجه به فرسودگی بخشی از ناوگان و تجهیزات حوزه حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی ماشین‌آلات و مدیریت و نگهداری ناوگان موجود از اهمیت زیادی برخوردار است، همچنین استمرار اجرای پروژه‌های ایمنی راه‌ها شامل خط‌کشی، تأمین روشنایی و نصب علائم و تابلو‌های جاده‌ای، سهم زیادی در تردد ایمن هموطنان دارد.

رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی و دبیر ستاد ملی جشنواره شهید رجایی تأکید کرد: همچنین انجام بازدید‌های میدانی از پروژه‌ها و کنترل و مدیریت فعالیت پیمانکاران و هزینه‌های اجرای طرح‌های بهسازی و نگهداری راه‌ها، نقش مهمی در ارتقاء کیفیت اقدامات دارد.

منصوری، مدیریت و تحلیل عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را از مهمترین رسالت‌های کاری سازمان اداری و استخدامی برشمرد و افزود: با تقویت تعامل دوسویه در ستاد جشنواره شهید رجایی و مدیریت عملکرد دستگاه‌ها، می‌توان اقدامات و فعالیت‌ها را به سمت تعالی نزدیک کرد.

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای؛ عزت‌دار، آبرودار و تأمین‌کننده امید است

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی با قدردانی از خدمات کارکنان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ایام حملات دشمن صهیونی - آمریکایی، گفت: این سازمان در جنگ ۱۲ روزه و رمضان تنها به ایفای نقش راهداری نپرداخت، بلکه عزت‌دار، آبرودار و تأمین‌کننده امید برای مردم بود.

ناصر رضایی اظهار کرد: در سالی که گذشت، کامیونداران و رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز به‌رغم برخی مشکلات و دشواری‌ها، با غیرت پای کار حمل‌ونقل کالا‌های اساسی از طریق شبکه راه‌های کشور ایستادند.

وی، خدمات‌رسانی شبانه‌روزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و فعالان حوزه حمل‌ونقل را شایسته قدردانی خواند و افزود: آنان در ایام جنگ با استفاده از بستر‌ها و مبادی واردات کالا، همچون گذشته خواب به چشمشان نیامد و نسبت به جابه‌جایی و تأمین کالا‌های اساسی اهتمام ورزیدند و این روند همچنان استمرار دارد.

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تلاش‌های رئیس و مدیران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در مدیریت سفر‌های اربعین حسینی سال گذشته و حضور میدانی آنان در پایانه‌های اربعینی کشور، تأکید کرد: در ایام سفر‌های اربعین حسینی ۱۴۰۴ و با وجود برخی چالش‌ها، بیش از هفت میلیون و ۲۰ هزار نفر - سفر از طریق ناوگان جاده‌ای، ریلی و هوایی برقرار شد.