معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام افزایش ۱۶ درصدی صادرات کشور به کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال گذشته، تأکید کرد: این رشد در شرایطی رقم خورده که کشور با چالش‌های سیاسی و امنیتی متعددی مواجه بوده است؛

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - امیر روشن‌بخش، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به ازسرگیری فعالیت نمایشگاه‌های تخصصی کشور، اظهار کرد: نمایشگاه‌ها به‌عنوان پیشانی تجارت، نقش مهمی در هم‌رسانی فعالان اقتصادی، تجار و ذی‌نفعان بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا می‌کنند و از این منظر، بازگشایی و بازگشت آنها به چرخه عادی فعالیت، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رونق اقتصادی کشور داشته باشد.

وی افزود: متأسفانه در مقاطعی، به‌دلیل شرایط ناشی از تحولات و چالش‌های امنیتی، امکان حضور و تعامل مؤثر تمامی ذی‌نفعان این حوزه فراهم نبود، اما خوشبختانه با ابتکار انجمن مجریان نمایشگاهی و فعالان این بخش، نخستین نمایشگاه بازسازی با عنوان «ایران پروژه» برگزار شد که اقدامی ارزشمند و امیدبخش برای احیای فعالیت‌های نمایشگاهی کشور محسوب می‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: برگزاری این نمایشگاه نشان‌دهنده بازگشت تدریجی نمایشگاه‌ها به روال عادی است و می‌تواند به تقویت فضای کسب‌وکار و توسعه تعاملات تجاری کمک کند. امیدواریم با بهبود شرایط و بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه‌ها، به‌ویژه از طریق حضور هیأت‌های تجاری خارجی، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی کشور برداریم.

روشن‌بخش در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه توسعه همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: سال گذشته با وجود رخداد‌های متعدد سیاسی و امنیتی، صادرات ایران به کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا حدود ۱۶ درصد افزایش یافت که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و اثربخشی پیمان‌های تجاری و منطقه‌ای در توسعه تجارت خارجی کشور است.

وی افزود: باید از تمامی ظرفیت‌های توافق‌نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی بهره‌برداری کنیم. اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمونه‌ای موفق از این رویکرد است که در دولت فعلی به مرحله اجرا رسید و اکنون با گذشت یک سال از آغاز اجرای آن، فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد و میزان تأثیرگذاری این توافق در افزایش صادرات و اتصال اقتصاد ایران به بازار‌های منطقه‌ای فراهم شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد یک‌ساله این توافق می‌تواند تصویر روشنی از دستاورد‌های کشور در حوزه توسعه صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت اقتصاد‌های منطقه‌ای ارائه دهد.

 

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برچسب ها: تجارت ، ترانزیت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
صادراتی که ارزش به کشور بر نگرده، به درد زالوهای صادر کننده خواهد خورد و مردم و کشور سودی نخواهد داشت.
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