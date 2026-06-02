مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۱۰ کیلومتر محور ایلام–حمیل، ۲ کیلومتر محور ایلام–صالح‌آباد و ۴ کیلومتر محور ایلام–دره‌شهر تا اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های راهسازی ایلام با حضور هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور و سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران برگزار شد.

بازوند در تشریح نتایج این نشست اظهار کرد: پروژه‌های اولویت‌دار حوزه انتخابیه مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه تأمین منابع مالی، روند پیشرفت فیزیکی و برنامه زمان‌بندی بهره‌برداری از قطعات مختلف تصمیم‌گیری شد.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای استان افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۱۰ کیلومتر از محور ایلام–حمیل که در محدوده پروژه‌های شرکت ساخت و توسعه قرار دارد، تا اربعین حسینی امسال آماده بهره‌برداری خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین ۲ کیلومتر از محور ایلام–صالح‌آباد و ۴ کیلومتر از محور ایلام–دره‌شهر نیز تا اربعین سال جاری تکمیل و در اختیار مردم و زائران قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور خاطرنشان کرد: در محور ایلام–ملکشاهی نیز برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است تا ۳ کیلومتر از این مسیر تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

بازوند با تأکید بر اهمیت این پروژه‌ها برای استان ایلام گفت: تکمیل این قطعات علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، موجب افزایش ظرفیت شبکه راه‌های استان، تسهیل دسترسی میان شهر‌ها و بهبود شرایط تردد زائران اربعین در یکی از مهم‌ترین استان‌های مرزی کشور خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات پیمانکاران اشاره کرد و افزود: در این نشست، وضعیت مالی پروژه‌ها و مطالبات پیمانکاران نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با همکاری شرکت ساخت و توسعه و نماینده  مردم در مجلس شورای اسلامی، پیگیری‌های لازم برای جذب اعتبارات جدید و تأمین منابع مالی مورد نیاز انجام شود.

بازوند تصریح کرد: استمرار فعالیت کارگاه‌های عمرانی و حفظ شتاب اجرایی پروژه‌ها نیازمند تأمین به‌موقع منابع مالی است و در همین راستا، رایزنی‌های لازم برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین درباره پروژه‌های تفویضی استان گفت: مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی استان ایلام آخرین وضعیت مطالبات پروژه‌های تفویضی را به شرکت ساخت و توسعه اعلام کند تا پس از تخصیص اعتبارات، بخشی از مطالبات موجود برای پرداخت به پیمانکاران و تداوم عملیات اجرایی پروژه‌ها تأمین شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور تکمیل پروژه‌های راهسازی استان ایلام را به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم خود دنبال می‌کند و تلاش خواهد شد با تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی، روند پیشرفت این طرح‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، اربعین
خبرهای مرتبط
تشکیل کارگروه مشترک وزارت راه و دادستانی کل کشور برای رفع چالش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای
رعایت استانداردهای ایمنی خط قرمز بنادر است
توسعه صنعت هوانوردی کشور نیازمند تعامل و همکاری همه دست‌اندرکاران صنعت است
تعدادی از فرودگاه‌های کشور عملیاتی شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
آخرین اخبار
هر پرتابه در بافت‌های فرسوده ۱۵ تا ۲۰ واحد مسکونی را تخریب کرده است
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های اطراف تهران
وزش باد شدید در نواحی غرب و شمال شرق کشور طی سه روز آینده
انتقال بیش از ۳۰ هزار زائر حج با ۱۳۳ پرواز هما / روزانه تا ۳ هزار زائر به کشور بازمی‌گردند
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
تصویب دو سازوکار جدید در هیئت تنظیم بازار برق؛ عرضه اختیاری برق نیروگاه‌ها در بورس و تقویت انضباط بهره‌برداری
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
گذار از مدیریت بحران به حکمرانی انرژی با اجرای نبض انرژی
پیمانکاران غیور بدون اخذ قرارداد به بازسازی‌ها ورود کردند
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
ساعت جلسه معاملاتی بازار سهام بورس تهران به روال قبل بازگشت
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای ایمنی محیط کار در بنادر کشور
ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران تا دو سال آینده
کاهش هزینه‌های تجارت و تغییر در کریدور‌های تجاری کشور با دستور ویژه رئیس‌جمهور
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
زنجیره تأمین پتروشیمی و صنایع استراتژیک تقویت می‌شود
تامین زمین در قالب طرح جوانی جمعیت برای ۱۶۰ هزار متقاضی
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
تمامی حوزه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی پیگیر مسائل ایمنی باشند
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
ارسال ۶۰ پیام اقتصادی به جهان در بحبوحه تحولات منطقه
کاهش ۳.۸ میلیارد لیتری مصرف سوخت معادل نیروگاه‌ها
پایان تمرکز تجارت در چند گمرک/ وزارت اقتصاد مسیر‌های جدید تجاری را فعال می‌کند
تشکیل کارگروه مشترک وزارت راه و دادستانی کل کشور برای رفع چالش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای