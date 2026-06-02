باشگاه خبرنگاران جوان؛ جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژههای راهسازی ایلام با حضور هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران برگزار شد.
بازوند در تشریح نتایج این نشست اظهار کرد: پروژههای اولویتدار حوزه انتخابیه مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه تأمین منابع مالی، روند پیشرفت فیزیکی و برنامه زمانبندی بهرهبرداری از قطعات مختلف تصمیمگیری شد.
وی با اشاره به پروژههای در دست اجرای استان افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۱۰ کیلومتر از محور ایلام–حمیل که در محدوده پروژههای شرکت ساخت و توسعه قرار دارد، تا اربعین حسینی امسال آماده بهرهبرداری خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین ۲ کیلومتر از محور ایلام–صالحآباد و ۴ کیلومتر از محور ایلام–درهشهر نیز تا اربعین سال جاری تکمیل و در اختیار مردم و زائران قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور خاطرنشان کرد: در محور ایلام–ملکشاهی نیز برنامهریزی لازم صورت گرفته است تا ۳ کیلومتر از این مسیر تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
بازوند با تأکید بر اهمیت این پروژهها برای استان ایلام گفت: تکمیل این قطعات علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، موجب افزایش ظرفیت شبکه راههای استان، تسهیل دسترسی میان شهرها و بهبود شرایط تردد زائران اربعین در یکی از مهمترین استانهای مرزی کشور خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات پیمانکاران اشاره کرد و افزود: در این نشست، وضعیت مالی پروژهها و مطالبات پیمانکاران نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با همکاری شرکت ساخت و توسعه و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، پیگیریهای لازم برای جذب اعتبارات جدید و تأمین منابع مالی مورد نیاز انجام شود.
بازوند تصریح کرد: استمرار فعالیت کارگاههای عمرانی و حفظ شتاب اجرایی پروژهها نیازمند تأمین بهموقع منابع مالی است و در همین راستا، رایزنیهای لازم برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین درباره پروژههای تفویضی استان گفت: مقرر شد ادارهکل راه و شهرسازی استان ایلام آخرین وضعیت مطالبات پروژههای تفویضی را به شرکت ساخت و توسعه اعلام کند تا پس از تخصیص اعتبارات، بخشی از مطالبات موجود برای پرداخت به پیمانکاران و تداوم عملیات اجرایی پروژهها تأمین شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تکمیل پروژههای راهسازی استان ایلام را بهعنوان یکی از اولویتهای مهم خود دنبال میکند و تلاش خواهد شد با تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی، روند پیشرفت این طرحها با سرعت بیشتری ادامه یابد.