احکام اعدام سه متجاوز به عنف پس از طی روند قانونی، در دو استان کردستان و گیلان اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احکام اعدام سه متجاوز به عنف پس از طی روند قانونی، در دو استان کردستان و گیلان اجرا شد.

اجرای حکم اعدام عاملان تجاوز به عنف به نوجوان ۱۴ ساله در قروه

حسن طهماسبی فرزند علی و کوهیار عباسی فرزند علی‌اکبر که به جرم تجاوز به عنف نسبت به فرید صادقی، نوجوان ۱۴ ساله شهرستان قروه به اعدام محکوم شده بودند، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند.

۲۳ مردادماه سال ۱۴۰۳، فرید صادقی، نوجوان ۱۴ ساله شهرستان قروه، پس از آدم‌ربایی توسط دو نفر به نام‌های حسن طهماسبی فرزند علی و کوهیار عباسی فرزند علی‌اکبر، مورد تعرض و تجاوز قرار گرفت.

در پی وقوع این جنایت و شکایت اولیای دم و انجام تحقیقات مقدماتی، متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

پرونده متهمان با حضور وکلای آنها در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز به عنف مورد رسیدگی قرار گرفت. متهمان در جریان رسیدگی قضایی، به صراحت به ارتکاب جرم تجاوز به عنف اقرار کردند.

پس از رسیدگی به پرونده و بررسی مستندات موجود، دادگاه متهمان را به اتهام تجاوز به عنف نسبت به اعدام محکوم کرد.

وکلای متهمان نسبت به رأی صادره فرجام‌خواهی کردند، اما قضات دیوان عالی کشور با بررسی پرونده و مستندات موجود، حکم صادره را تأیید و ابرام کردند.حکم اعدام حسن طهماسبی و کوهیار عباسی به جرم تجاوز به عنف، صبح امروز در شهرستان قروه اجرا شد.

عامل جنایت وحشتناک علیه کودک ۱۰ ساله رشتی به دار مجازات آویخته شد

هفدهم مرداد ۱۴۰۴ پدر و مادر کودک ۱۰ ساله رشتی به نام ایلیا زادحسین با مراجعه به کلانتری ۱۸ رشت گزارش مفقودی فرزند خود را ثبت کردند. بلافاصله پس از این گزارش تحقیقات مقدماتی برای یافتن اثری از ایلیا آغاز و سرانجام در همان روز متهم پرونده با نام بهنام نعمتی تمرین بازداشت و انجام تحقیقات مقدماتی و فنی از او شروع شد.

بهنام نعمتی تمرین روز شانزدهم مرداد با سوار کردن ایلیا به خودروی خود او را به منزل مسکونی‌اش در محله حمیدیان رشت برده و پس از ارتکاب عمل شنیع لواط به عنف جسد او را در روستای آقاسید شریف رها کرده بود.

با مراجعه ضابطان قضایی به محل رهاسازی پیکر بی جان کودک ۱۰ ساله رشتی و کشف جسد تحقیقات وارد فاز جدیدی شد.

بهنام نعمتی تمرین با قرار گرفتن در مقابل امارات و اسناد معتبر پرونده از جمله گزارش پزشکی قانونی و تصاویر دوربین مداربسته نصب شده در منزل شخصی‌اش ارتکاب عمل شنیع علیه ایلیا را پذیرفت و پرونده به مرجع صالح واصل شد.

در جلسه دادگاه متهم در حضور وکیل خود محاکمه شد. حکم صادره با اعتراض وکیل متهم به دیوان عالی کشور ارسال و سرانجام قضات دیوان عالی کشور با استناد به امارات، شواهد، اسناد و گزارش پزشکی قانونی، بهنام نعمتی تمرین را به واسطه انجام عمل شنیع لواط به عنف مستحق اجرای حکم اعدام دانستند.

با تائید حکم اعدام بهنام نعمتی تمرین در دیوان عالی کشور بحکم اعدام این فرد اجرا شد.

منبع: میزان

برچسب ها: قوه قضاییه ، حکم اعدام
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اینجاست که باید از قوه قضاییه تشکر کرده و همچنین از پلیس کشور
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
چرا اسم قربانی رو میارید .... تمام خبرگزاری های دنیا از اسم مستعار استفاده می کنند...
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۱۷:۴۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
پناه بر خدا
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
جامعه خیلی بد شده قانون جنگل شده
۰
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
کافی شاپ ها مرکز فساد و اجتماعات ناسالم شده است و فریب جوانان و فرهنگ غربی و ضد دینی
۸
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ت
۱۳:۱۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ی عده مفت خور به نام وکیل برای پول هر جنایتکاری را حمایت می کنند این افراد کثیف و‌ننگ بشر نباید کسی وکالت آنها را بپذیرد تا هر چه زودتر به جهنم روند واقعا تایل آور است .
۱
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خدا لعنتشون بکند باید اولیا فرزندان خود را آگاهی بدهند هرگز به افراد غریبه هرگز اعتماد نکنند
۲
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
لعنت به اون وکیلی که برای یک مجرم شیطان صفت پول بگیره و ازش دفاع کنه اون وکیل حقش ی کتک حسابی هست
۲
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اون وکیل هم باید همراه اون مجرم اعدام شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اون عوضی که تو گیلان اعدام شد بچه را کشته بوده و سه بچه را همینطوری آسیب زده بعدم هم کشته بوده الهی که شر این شیطان صفتان از کره خاکی کنده شود
۰
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
به شدت با هر گونه فساد برخورد کنید
۰
۵۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
دست درد نکنه آفرین
۰
۴۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
دورد خدا به ریاست قوه قضایه خسته نباشید خدا قوت در استانه عید غدیر خم و امامت حضرت علی علیه سلام
۲
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
درود بر اقای اژه ایی عزیز.ولی برادر اعدام برای این افریده های شیطان کمه
۲
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
وقتی شرایط ازدواج بین جوانان فراهم نیست جامعه با این معضلات روبرو می شود. براستی مقصر اصلی کیست؟
۳۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اون مرد متجاوز تو گیلان متاهل بوده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
شیطان صفت هستند آنها باید ریشه کند شود جامعه را آلوده می‌کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ربطی به ازدواج نداره ...
بعضی ازاین بیشرفها زن و بچه هم دارن . مثل متجاوز و قاتل پسر کوچولویی بنام اهورا . یا پسربچه ۱۱ ساله که سالها پیش در خمینی شهر توسط مرد همسایه این بلا به سرش اومد. بعدمتجاوز وقاتلش در ملاء عام دار زده شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
پس هر کس مجرد بود باید جنایتکار باشد این شد استعلال این چه حرفی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
درود بر شما مجریان عدالت ....
تمام جرائمی که در اوج وقاحت و پستی رخ میده و سند ومدرک هم دارین ، بدون اغماض برای مرتکبین آن جرائم ( تجاوز ، سرقت ، نا امنی ، جاسوسی ، اقتصادی ، و )
سریعا حکم اعدام اجرا کنید . در این صورت ریشه این جرائم کثیف و شرم آور خشکانده می‌شود. امنیت خانواده ها ، جامعه وکشور بستگی به برخورد بازدارنده شما بامجرمان دارد ....
۰
۳۶
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۱۲
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