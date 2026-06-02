باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - آرتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز، با حضور در برنامه «امروز البرز» صدا و سیمای البرز اظهار کرد: بررسی علت فوت و کالبدشکافی تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از مجموعه فعالیتهای پزشکی قانونی را شامل میشود و قسمت اعظم کار، مربوط به معاینات است.
وی با اشاره به تنوع بخشهای پزشکی قانونی افزود: این مجموعه بخشهای متعددی از جمله کمیسیونها و آزمایشگاه را در بر میگیرد. آزمایشگاه پزشکی قانونی استان البرز در حوزههای سمشناسی، پاتولوژی و ژنتیک فعال است و از پیشرفتهترین آزمایشگاههای کشور محسوب میشود.
کمالی در برنامه زنده امروز البرز ادامه داد: در این آزمایشگاه دستگاههایی وجود دارد که میتوانند تعداد بالایی از بخشهای پروتئینی و غیرپروتئینی بدن را شناسایی کنند و قابلیت تشخیص حدود ۷۲۳ هزار ماده را دارند.
مدیرکل پزشکی قانونی البرز «ژنتیک» را از مهمترین بخشها دانست و به مجری سیمای البرز گفت: بهدست آوردن پروفایل ژنتیکی، تشخیص DNA و بررسی ارتباط ژنتیکی افراد از خدمات اصلی این حوزه است.
وی با بیان اینکه در بخش معاینات، بیشترین بررسیها مربوط به نزاع و تصادف است، تصریح کرد: معاینات روانپزشکی نیز از بخشهای مهم و اثرگذار پزشکی قانونی به شمار میرود؛ هم در تشخیص بیماریهای اصلی و هم در کمک به حل مسائل روانی و اجتماعی نقش دارد.
کمالی از «کمیسیون دندانپزشکی» به عنوان یکی دیگر از بخشهای قابل توجه نام برد و خاطرنشان کرد: کمیسیونهای پزشکی قانونی تنوع گستردهای دارند؛ از بررسی اصول پزشکی تا موضوعاتی مانند «مهجوریت» که تعداد آن در سالهای اخیر افزایش یافته است. گاهی طرفین دعوا از یک خانواده هستند و تایید بسیاری از موارد بر عهده پزشکی قانونی قرار میگیرد.
وی درباره پراکندگی مراکز پزشکی قانونی در استان البرز گفت: در استان، به جز دو شهرستان طالقان و چهارباغ که جمعیت آنها شرایط لازم را ندارد، مراکز مجزا فعال است. البته همه مراکز سالن تشریح ندارند و سالنهای تشریح در بهشت سکینه، مرکز ماهدشت و مرکز هشتگرد (ساوجبلاغ) مستقر است.
مدیرکل پزشکی قانونی البرز همچنین با اشاره به تغییرات قانونی در روند رسیدگی به پروندههای تصادفات افزود: با توجه به قوانین جدید، روند رسیدگی تسریع شده و ارتباط موثرتری میان بیمه، پزشکی قانونی و کلانتری شکل گرفته است؛ بهگونهای که در بسیاری از موارد، مراحل طولانی دادگاهی که پیشتر ممکن بود چندین ماه زمان ببرد، حذف شده است.