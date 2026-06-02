مدیریت بهینه مخازن سد‌ها و انجام به موقع عملیات نگهداری و تعمیرات در نیروگاه‌های برق آبی شرکت آب و نیرو جهت تولید برق و حفظ پایداری شبکه برق کشور در ایام پیک مصرف در آمادگی کامل به سر می‌برند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص وضعیت نیروگاه‌های برق آبی آب و نیرو شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به ما اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون افزون بر ۱۷۰۰ گیگاوات ساعت انرژی پاک و تجدیدپذیر برق آبی به شبکه سراسری تحویل شده و علاوه بر آن با برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت گرفته و علی رغم خشکسالی سال گذشته، اکثر سد‌های بزرگ تحت مدیریت شرکت آب و نیرو در وضعیت پرشدگی کامل قرار دارند. در این خصوص مخازن سد‌های کارون۴، رودبار لرستان، داریان، سردشت با ۹۹ درصد و سد سیمره با ۹۵ درصد پرشدگی تقریبا تکمیل هستند و سد گتوند در وضعیت ۷۶ درصد از پرشدگی قرار دارد که بر آن اساس نیروگاه‌های برق‌آبی با آمادگی کامل برای تولید ماه‌های آینده در خدمت شبکه برق سراسری خواهند بود.

به لطف بارش رحمت الهی و با اتخاذ تدابیر و ادامه مدیریت بهینه مخازن، تمهید و برنامه ریزی لازم برای تولید حدود ۲۴۰۰ گیگاوات ساعت برق در تابستان صورت گرفته که به میزان ۵۰ درصد بیشتر از تابستان گذشته است.

اگرچه با بارش‌های اخیر وضعیت منابع آبی به طور نسبی نسبت به سال گذشته بهبود یافته، اما همچنان با توجه به شرایط خطیر کشور لازم است هموطنان عزیزمان جهت پایداری خدمات آب و برق حداکثر صرفه جویی را داشته باشند.

برچسب ها: وزارت نیرو ، تولید برق ، آب و نیرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ببینیم و تعریف کنیم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۰۹:۴۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اب را برای تولید برق استفاده کنید در زمستان باز چکنم چکنم برای اب کاسه سر بگیرید
۰
۲
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