شهروندخبرنگار ما تصاویری از اجتماع با شکوه مردم همیشه در صحنه شهرستان ماهدشت در شب‌های اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شب گذشته و در نود و سومین اجتماع عظیم مردم با صلابت و انقلابی شهرستان ماهدشت استان البرزبه فرمان رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی با بصورت خودجوش در تجمعات شبانه حضور پیدا کردند و انزجار خود را از اقدامات وحشیگرایانه و ددمنشانه آمریکا و اسرائیل کودک کش نشان دادند. گفتنی است در این مراسم حاج مهدی سلحشور مداح اهل بیت عصمت و طهارت حضور داشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

تجمع شبانه حمایت از رهبر انقلاب اسلامی در ماهدشت

تجمع شبانه حمایت از رهبر انقلاب اسلامی در ماهدشت

تجمع شبانه حمایت از رهبر انقلاب اسلامی در ماهدشت

تجمع شبانه حمایت از رهبر انقلاب اسلامی در ماهدشت

تجمع شبانه

تجمع شبانه حمایت از رهبر انقلاب اسلامی در ماهدشت

تجمع شبانه حمایت از رهبر انقلاب اسلامی در ماهدشت

تجمع شبانه حمایت از رهبر انقلاب اسلامی در ماهدشت

تجمع شبانه حمایت از رهبر انقلاب اسلامی در ماهدشت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: رهبر انقلاب اسلامی ، سوژه خبری ، تجمعات
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