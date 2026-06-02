باشگاه خبرنگاران جوان - شب گذشته و در نود و سومین اجتماع عظیم مردم با صلابت و انقلابی شهرستان ماهدشت استان البرزبه فرمان رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی با بصورت خودجوش در تجمعات شبانه حضور پیدا کردند و انزجار خود را از اقدامات وحشیگرایانه و ددمنشانه آمریکا و اسرائیل کودک کش نشان دادند. گفتنی است در این مراسم حاج مهدی سلحشور مداح اهل بیت عصمت و طهارت حضور داشتند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.