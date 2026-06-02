ترامپ با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود، بار دیگر خواستار تبدیل کانادا به ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر ایده تبدیل کانادا به پنجاه و یکمین ایالت این کشور را مطرح کرده است، آن هم در بحبوحه گزارش‌هایی مبنی بر اینکه کانادا از رکود فناوری رنج می‌برد.

رئیس جمهور آمریکا در پلتفرم اجتماعی خود نوشت: «ایالت پنجاه و یکم» و مقاله‌ای را که توسط بلومبرگ در مورد اولین کاهش واقعی تولید ناخالص داخلی کانادا از زمان همه‌گیری ۲۰۲۰ منتشر شده بود، به پست خود پیوست کرد.

رئیس جمهور آمریکا پیش از این چندین بار اظهار داشته است که کانادا باید ایالت پنجاه و یکم آمریکا باشد، زیرا «کاملا وابسته به واشنگتن» است. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا در واکنش به این اقدام اعلام کرد که کشورش هرگز بخشی از آمریکا نخواهد شد.

حتی در جریان مذاکرات سران دو کشور در ۶ مه ۲۰۲۵، ترامپ از رهبری کانادا خواست که «هرگز نگویند که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد»، علی‌رغم ادعای کارنی مبنی بر اینکه کشورش «فروشی نیست».

منبع: آرتی

برچسب ها: کانادا و آمریکا ، ایالت آمریکا ، نخست وزیر کانادا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ میخواهد افکار عمومی از جنگ ایران منحرف بکند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خوی نازی ها در ذات این تبهکار وجود دارد لذا ایده ها و علائقش دور از ذهن نیست
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
امیدوارم که کانادا را تسخیر کند .چوب تو آستین کانادا بکند
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