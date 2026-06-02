فایننشال تایمز گزارش داد آمریکا در حال مذاکره برای گسترش استقرار سلاح‌های هسته‌ای فراتر از شش کشور اروپایی که اکنون میزبان بمب‌های هسته‌ای هستند، می‌باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی فاش کرد که ایالات متحده در حال مذاکره برای استقرار تسلیحات هسته‌ای در کشور‌های بیشتری از اعضای ناتو در اروپا است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا با شکست راهبردی در جنگ تحمیلی علیه ایران مواجه شده و به دنبال ابزار‌های جدیدی برای بازدارندگی و حفظ هژمونی خود در منطقه اوراسیا است.

به گزارش رویترز به نقل از فایننشال تایمز، مقامات کاخ سفید نسبت به گسترش دایره میزبانی بمب‌افکن‌های هسته‌ای فراتر از شش کشور اروپایی فعلی اعلام آمادگی کرده‌اند. رویترز به نقل از سه منبع مطلع از این مذاکرات این خبر را منتشر کرده است، اما نتوانست بلافاصله این گزارش را تأیید کند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که سه ماه از تجاوز نافرجام نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران می‌گذرد و واشنگتن با انزوای فزاینده دیپلماتیک و افزایش فشار‌های داخلی و بین‌المللی مواجه است. گسترش زرادخانه هسته‌ایی در اروپا می‌تواند واکنش شدید مسکو و افزایش تنش در قاره سبز را به دنبال داشته باشد.

کارشناسان معتقدند آمریکا با این اقدام به دنبال جبران شکست‌های میدانی خود در برابر جبهه مقاومت و ایجاد بازدارندگی جدید در مواجهه با قدرت‌های نوظهوری است که نظام تک‌قطبی را به چالش کشیده‌اند. 

منبع: رویترز

برچسب ها: تسلیحات هسته ای ، قاره اروپا
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