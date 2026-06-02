باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت عید سعید غدیر خم، کمیته امداد استان تهران با هدف حمایت از نیازمندان و ایتام، اجرای پویش‌های «اطعام علوی» و «به عشق علی (ع)» را آغاز کرده است.

محمد دهرویه، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، با تشریح اهداف پویش «اطعام علوی» اظهار کرد: این پویش با رویکردی کاملاً مردمی و با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و مراکز نیکوکاری، در راستای تأمین غذای گرم برای خانواده‌های نیازمند در سراسر استان تهران برگزار می‌شود.

وی، روش‌های مشارکت نقدی در پویش «اطعام علوی» را بدین شرح اعلام کرد:

• کد دستوری USSD: #۱*۰۲۱*۸۸۷۷ (ستاره ۸۸۷۷، ستاره ۰۲۱ ستاره ۱ مربع)

• شماره کارت بانکی: ۶۰۶۷۹۹۷۹۰۰۰۲۰۰۸

• سامانه اینترنتی سما: مراجعه به نشانی https://sama.emdad.ir/sama/puyesh/۷۹/۱۶۰۰۰

• سامانه تلفن گویا: ۷۳۵۵-۰۲۱

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران همچنین به تشریح جزئیات پویش «به عشق علی (ع)» پرداخت و بیان کرد: این پویش که در ایام دهه امامت و ولایت و مصادف با عید غدیر برگزار می‌شود، با هدف توسعه حمایت از طرح اکرام ایتام و محسنین اجرا می‌شود.

وی افزود: روش‌های مشارکت در پویش «به عشق علی (ع)» برای حمایت از کودکان یتیم و نیازمند نیز بدین شرح است:

• ارسال پیامک: ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۱

• مراجعه به سامانه اکرام: ekram.emdad.ir

• تماس با خانه اکرام: ۰۲۱۶۸۴۸۱۰۰۰

دهرویه در پایان ضمن قدردانی از همت بلند خیرین و مشارکت هموطنان در این امر خیر، خاطرنشان کرد: کمیته امداد همواره قدردان همراهی مردم شریف استان تهران در حمایت از خانواده‌های نیازمند بوده و امیدواریم با استقبال پرشور از این پویش‌ها، بتوانیم گامی مؤثر در جهت رفع بخشی از مشکلات این عزیزان برداریم.

منبع: کمیته امداد