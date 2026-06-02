باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در روز‌های اخیر، بسیاری از کارگران شاغل در واحد‌های تولیدی، خدماتی و پیمانکاری لرستان نیز تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ و تبعات اقتصادی آن با کاهش فعالیت، تعطیلی موقت یا تعدیل نیرو مواجه شدند؛ وضعیتی که نگرانی‌های جدی درباره آینده معیشت هزاران خانوار کارگری را به دنبال داشت.

اهمیت تصمیمات اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیز دقیقاً از همین زاویه قابل ارزیابی است. حذف برخی شروط اداری، افزایش مهلت ثبت درخواست، حذف الزام ارائه کارت مهارت و همچنین نادیده گرفتن شرط سابقه شش‌ماهه برای کارگران برخی واحد‌های آسیب‌دیده، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران تلاش کرده‌اند فاصله میان قانون و واقعیت‌های میدانی را کاهش دهند.

لرستان به دلیل ساختار اقتصادی خود، وابستگی قابل توجهی به نیروی کار واحد‌های صنعتی، خدماتی و پیمانکاری دارد. هرگونه وقفه در فعالیت این واحد‌ها مستقیماً معیشت هزاران خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از همین رو سرعت در رسیدگی به پرونده‌های بیمه بیکاری، پرداخت به‌موقع مقرری‌ها و حذف بروکراسی‌های غیرضروری، می‌تواند از شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی گسترده جلوگیری کند.

تجربه بحران‌های مختلف در جهان نشان داده است که نخستین قربانی رکود‌های ناشی از جنگ و ناامنی، بازار کار است. اگر حمایت از نیروی انسانی به تعویق بیفتد، تبعات آن تنها محدود به کاهش درآمد خانوار‌ها نخواهد بود؛ افزایش فقر، مهاجرت نیروی متخصص، افت بهره‌وری و کاهش سرمایه اجتماعی از پیامد‌های اجتناب‌ناپذیر چنین وضعیتی است.

امروز مهم‌ترین سرمایه لرستان نه کارخانه‌ها و نه ماشین‌آلات، بلکه کارگرانی هستند که چرخ تولید و خدمات را به حرکت درمی‌آورند. حفظ این سرمایه انسانی نیازمند حمایت مؤثر، سریع و بدون تبعیض است. هر روز تأخیر در پرداخت حقوق قانونی کارگران بیکار شده، می‌تواند فشار مضاعفی بر خانواده‌هایی وارد کند که در شرایط اقتصادی کنونی توان تحمل شوک‌های جدید را ندارند.

گره بزرگ بیمه بیکاری باز شد؛ حذف شروط سختگیرانه برای کارگران لرستانی

رئیس ستاد بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از اجرای مجموعه‌ای از تسهیلات و حمایت‌های جدید برای کارگران بیکار شده در شرایط ویژه خبر داد و گفت: دریافت مقرری بیمه بیکاری برای مشمولان بیش از گذشته تسهیل شده است.

قاسم‌پور اظهار کرد: بر اساس قانون بیمه بیکاری، کارگرانی که به صورت غیرارادی و به دلایلی همچون اخراج یا عدم نیاز کارفرما بیکار شوند، در صورت داشتن شرایط قانونی می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

وی افزود: در شرایط عادی، میزان و مدت پرداخت مقرری بر اساس سابقه بیمه‌پردازی و وضعیت تأهل افراد تعیین می‌شود، اما در شرایط ویژه اخیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تأمین اجتماعی تدابیر جدیدی را برای تسهیل روند حمایت از کارگران اتخاذ کرده است.

رئیس ستاد بیمه بیکاری لرستان با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیند‌ها گفت: تمامی مراحل ثبت درخواست بیمه بیکاری از طریق سامانه مربوطه و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود و کارگران از هر نقطه کشور می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند.

قاسم‌پور یکی از مهم‌ترین تسهیلات جدید را حذف شرط حداقل شش ماه سابقه کار در کارگاه‌های آسیب‌دیده عنوان کرد و گفت: کارگرانی که در واحد‌های تولیدی یا کارگاه‌هایی که به صورت مستقیم دچار خسارت شده‌اند مشغول به کار بوده‌اند، حتی در صورت نداشتن سابقه شش‌ماهه نیز می‌توانند مشمول دریافت بیمه بیکاری شوند.

وی افزود: برای کارگاه‌های دارای بیش از ۲۰ نفر کارگر که ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند نیز فرآیند بررسی پرونده‌ها تسهیل شده و با ارائه فهرست کارگران توسط کارفرما، پرونده‌ها به صورت مستقیم در کمیته‌های استانی بررسی خواهد شد.

رئیس ستاد بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل لرستان از تعلیق یکی دیگر از شروط ثبت‌نام خبر داد و گفت: در پی جلسات اخیر مدیران استانی با مسئولان وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی، الزام ارائه کارت مهارت فنی و حرفه‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان به صورت موقت حذف شده است تا روند رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

افزایش مهلت ثبت درخواست بیمه بیکاری

وی ادامه داد: در شرایط عادی، کارگران تنها یک ماه پس از بیکار شدن فرصت دارند درخواست خود را ثبت کنند، اما با توجه به مشکلات ناشی از شرایط ویژه و اختلالات احتمالی در دسترسی به اینترنت، این مهلت افزایش یافته تا هیچ کارگری به دلیل محدودیت‌های موجود از حقوق قانونی خود محروم نشود.

مقرری بیمه بیکاری در سوابق بازنشستگی محاسبه می‌شود

قاسم‌پور در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر دریافت بیمه بیکاری بر سوابق بیمه‌ای افراد تأکید کرد: دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق بیمه‌ای افراد محسوب شده و در محاسبات بازنشستگی آنان لحاظ خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: بیمه بیکاری یک حق قانونی برای کارگران است و نه یک کمک یا صدقه حمایتی. پرداخت به‌موقع این مقرری نقش مهمی در حفظ امنیت روانی و اقتصادی خانواده‌های کارگری دارد و از کاهش سرمایه انسانی و آسیب‌های اجتماعی در دوران بحران جلوگیری می‌کند.

خسارات جنگ رمضان به ۸۸۱ واحد اقتصادی لرستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان از وارد شدن بیش از ۵۸۰ میلیارد تومان خسارت به واحد‌های اقتصادی استان در جریان جنگ اخیر خبر داد.

وی افزود: مجموع ۸۸۱ واحد اقتصادی آسیب‌دیده در استان، تنها چهار واحد به‌صورت مستقیم خسارت دیده‌اند که شامل سه واحد صنعتی و یک واحد کشاورزی هستند. میزان خسارت مستقیم به این واحد‌ها کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.»

اکنون که بخشی از موانع دریافت بیمه بیکاری برداشته شده است، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و ادارات کار با حداکثر سرعت و دقت، پرونده‌های کارگران آسیب‌دیده را بررسی کنند. بازسازی اقتصاد پس از هر بحران از نیروی کار آغاز می‌شود و هیچ برنامه توسعه‌ای بدون حفظ امنیت شغلی و معیشتی کارگران به نتیجه نخواهد رسید.

کارگران لرستان در روز‌های سخت اخیر بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هستند؛ حمایتی که نه لطف دولت، بلکه اجرای یک حق قانونی و انسانی است.