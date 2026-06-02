ساختمان جدید بیمارستان ملی انستیتو کانسر ایران، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، امروز با حضور جمعی از خیرین سلامت و مسئولان کشوری و لشکری افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در برنامه افتتاح بیمارستان ملی انستیتو سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: انستیتو کانسر ایران دارای ۵۶۳ تخت بستری، ۱۰۳ تخت ویژه، ، ۶ هوم کیز، ۱۹ اتاق عمل جراحی و ۱۲ تخت اورژانس است.

به گفته وی، در آینده‌ای نزدیک جذب نیرو برای این بیمارستان انجام خواهد شد. نمایندگان مجلس و سازمان برنامه بودجه برای ساخت و تکمیل این بیمارستان ملی به میزان ۲/۵ همت افزایش ردیف بودجه در نظر گرفته اند.

وی بیان کرد: در این بیمارستان تمام عارضه‌های سرطانی در حوزه های مختلف از جمله گردن و سرطان خون معاینه و درمان می شود و در این مرکز از مرحله پیشگیری تا درمان انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد که در هنگام تکمیل و تجهیز این بیمارستان ملی دو جنگ بر کشورمان تحمیل شد اما در نهایت موفق به راه‌اندازی این مرکز شدیم.

در ادامه مراسم، رستمیان رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی گفت: این بیمارستان ۵۶۳ تخت بستری دارد. خیرین مشارکت بالایی در ساخت این بیمارستان و انستیتو کانسر داشته اند.

به گفته وی، در انستیتو کانسر هزاران نفر درمان شده و به آغوش گرم خانواده برگشته‌اند. پیوند مغز و استخوان نشان دهنده جان بیماران خواهد بود.

وی ادامه داد: ایمونو تراپی و سل تراپی با کمک خیرین خریداری و راه اندازی شده‌ است.

گفتنی است، این مرکز به عنوان قطب علمی پیشگیری، تشخیص و درمان انواع سرطان‌ها در کشور، با زیربنای ۶۰ هزار متر مربع و در ۱۸ طبقه احداث شده و ارزش پروژه ساخت آن حدود ۱۲ همت برآورد می‌شود.

این پروژه یکی از مهم‌ترین طرح‌های حوزه سلامت کشور در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان به شمار می‌رود و بهره‌برداری از آن گام مؤثری در توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات تخصصی سرطان خواهد بود.