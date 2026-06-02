سفیر آستان مقدس علوی گفت: پرچم حرم مطهر علوی در ۱۰۵ نقطه از جهان و در ۲۷ کشور برافراشته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ شیخ جابری، سفیر آستان مقدس علوی در آیین برافراشتن پرچم حرم مطهر علوی در اراک، عید غدیر را بزرگ‌ترین و بافضیلت‌ترین عید مسلمانان و روز تکمیل دین و اتمام نعمت الهی دانست و گفت: مؤمنان باید عید غدیر را فرصتی برای تجدید عهد با ولایت و ابراز ارادت به ساحت نورانی امیرالمؤمنین علی (ع) بدانند و از برکات معنوی این روز بزرگ بهره‌مند شوند.

وی افزود: تولیت آستان مقدس علوی در ۳۰ روز گذشته با سفر به شهر‌های مختلف ایران از جمله تهران، مشهد، قم، اصفهان و دزفول با آسیب‌دیدگان دیدار و گفت‌و‌گو کرده است. پرچم نمادین غدیر به‌عنوان نماد صبر، استقامت و مقاومت در ۲۰ استان آسیب‌دیده یا متأثر از جنگ رمضان نصب شده است.

شیخ جابری تصریح کرد: خون شهداست که درخت اسلام علوی را بارور کرده و به ثمر رسانده است و به فضل الهی شیعیان ایران و جهان با استعانت الهی، همانگونه که تاکنون پیروز بوده‌اند، در آینده نیز با پیروزی‌ها و نصرت الهی مواجه خواهند بود.

سفیر آستان مقدس علوی با بیان اینکه پرچم حرم مطهر علوی در ۱۰۵ نقطه از جهان و در ۲۷ کشور واقع در چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و استرالیا برافراشته شده است، اظهار کرد: این اقدام نمادین با هدف تبیین پیام غدیر و گسترش فرهنگ ولایت در سطح بین‌المللی انجام شده و مورد استقبال جوامع شیعی و علاقه‌مندان به اهل‌بیت (ع) در کشور‌های مختلف قرار گرفته است.

وی افزود: طبق فرموده امام صادق (ع) مسلمانان چهار عید دارند که شامل عید فطر، عید قربان، عید جمعه و عید غدیر است که غدیر بزرگترین، شریفترین و مهمترین عید شیعیان است؛ روزی که خداوند دین خود را کامل و نعمت خود را تمام کرد. همچنین در روایتی از امام رضا (ع) آمده است که هر جا و هر زمان که عید غدیر فرا رسید، به محضر امیرالمؤمنین (ع) بروید که این نشان از اهمیت این عید بزرگ امامت و ولایت دارد.