سفیر آستان مقدس علوی گفت: پرچم حرم مطهر علوی در ۱۰۵ نقطه از جهان و در ۲۷ کشور برافراشته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ شیخ جابری، سفیر آستان مقدس علوی در آیین برافراشتن پرچم حرم مطهر علوی در اراک، عید غدیر را بزرگ‌ترین و بافضیلت‌ترین عید مسلمانان و روز تکمیل دین و اتمام نعمت الهی دانست و گفت: مؤمنان باید عید غدیر را فرصتی برای تجدید عهد با ولایت و ابراز ارادت به ساحت نورانی امیرالمؤمنین علی (ع) بدانند و از برکات معنوی این روز بزرگ بهره‌مند شوند.

وی افزود: تولیت آستان مقدس علوی در ۳۰ روز گذشته با سفر به شهر‌های مختلف ایران از جمله تهران، مشهد، قم، اصفهان و دزفول با آسیب‌دیدگان دیدار و گفت‌و‌گو کرده است. پرچم نمادین غدیر به‌عنوان نماد صبر، استقامت و مقاومت در ۲۰ استان آسیب‌دیده یا متأثر از جنگ رمضان نصب شده است.

شیخ جابری تصریح کرد: خون شهداست که درخت اسلام علوی را بارور کرده و به ثمر رسانده است و به فضل الهی شیعیان ایران و جهان با استعانت الهی، همانگونه که تاکنون پیروز بوده‌اند، در آینده نیز با پیروزی‌ها و نصرت الهی مواجه خواهند بود.

سفیر آستان مقدس علوی با بیان اینکه پرچم حرم مطهر علوی در ۱۰۵ نقطه از جهان و در ۲۷ کشور واقع در چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و استرالیا برافراشته شده است، اظهار کرد: این اقدام نمادین با هدف تبیین پیام غدیر و گسترش فرهنگ ولایت در سطح بین‌المللی انجام شده و مورد استقبال جوامع شیعی و علاقه‌مندان به اهل‌بیت (ع) در کشور‌های مختلف قرار گرفته است.

وی افزود: طبق فرموده امام صادق (ع) مسلمانان چهار عید دارند که شامل عید فطر، عید قربان، عید جمعه و عید غدیر است که غدیر بزرگترین، شریفترین و مهمترین عید شیعیان است؛ روزی که خداوند دین خود را کامل و نعمت خود را تمام کرد. همچنین در روایتی از امام رضا (ع) آمده است که هر جا و هر زمان که عید غدیر فرا رسید، به محضر امیرالمؤمنین (ع) بروید که این نشان از اهمیت این عید بزرگ امامت و ولایت دارد.

برچسب ها: عید غدیر ، پرچم
خبرهای مرتبط
اهداء ۱۴۰ سری جهیزیه میان نوعروسان
توزیع ۲۰۰ هزار پرس غذا در مهمونی بزرگ غدیر در استان مرکزی
رایحه غدیر در بوستان ولایت امیرالمومنین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha