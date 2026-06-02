با صادرات ۱۳ هزار تن محصولات شیلاتی به ارزش ۱۹ میلیون دلار، مازندران جایگاه خود را به عنوان قطب صادراتی خاویار و ماهیان در سال ۱۴۰۵ تثبیت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین زاده مدیرکل شیلات مازندران گفت: در راستای ارتقای بهره‌وری در صنعت شیلات و تقویت امنیت غذایی، استان مازندران با تولید مجموعاً ۱۱۲ هزار تن از انواع محصولات شیلاتی، جایگاه نخست کشور در بخش آبزی‌پروری را به دست آورده است.

او با اشاره به پیشتازی استان در تولیدات تخصصی، افزود: ماموران اجرایی و پرورش‌دهندگان این حوزه توانسته‌اند تا مازندران را در بخش تولید ماهیان خاویاری و همچنین ماهیان گرم‌آبی به رتبه اول کشوری برسانند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت‌های بی‌بدیل این استان در مدیریت منابع آبی است.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: طبق آمار‌های صادراتی تا سال ۱۴۰۵، حدود ۱۳ هزار تن از انواع محصولات شیلاتی استان به ارزش ۱۹ میلیون دلار به بازار‌های جهانی صادر شده است که این حجم از صادرات، نقش مؤثری در ارزآوری استان داشته است.

حسین زاده افزود: سبد صادراتی مازندران شامل طیف گسترده‌ای از جمله گوشت ماهیان خاویاری، خاویار درجه‌یک، خوراک آبزیان، ماهیان گرم‌آبی و سردآبی است که همگی با استاندارد‌های جهانی عرضه شده‌اند تا جایگاه مازندران به عنوان قطب تولیدات شیلاتی در سطح بین‌المللی تثبیت گردد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: شیلات مازندران ، صادرات محصولات شیلاتی
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