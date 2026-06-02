باشگاه خبرنگاران جوان - چاک شومر، رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان، با انتقاد تند از اظهارات ترامپ مبنی بر نبود عجله برای پایان دادن به درگیری با ایران، نسبت به پیامدهای این رویکرد هشدار داد.
شومر با زیر سؤال بردن ادعای دولت مبنی بر عدم نیاز به تسریع در توقف درگیریها گفت: اگر عجلهای نیست، این را به سربازانمان که در خطر هستند، خانوادههایشان و مردمی که از قیمت بالای بنزین رنج میبرند، بگویید.
وی با تأکید بر اینکه به تعویق انداختن قطعنامههای کنگره برای پایان دادن به درگیریها مستقیماً به نظامیان آمریکایی آسیب میزند، گفت: مخالفان جنگ در کنگره، مصمم به تصویب قطعنامهای برای مهار اختیارات جنگی رئیسجمهور هستند و ما از مبارزه برای پایان دادن به این جنگ برای همیشه دست نخواهیم کشید.