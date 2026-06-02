وزیر بهداشت گفت: انیستیتو ملی کانسر مرکز درمان سرطان‌های مختلف در کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در آیین برنامه افتتاح بیمارستان ملی انیستیتو سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: این انیستیتو یک کار بزرگی برای کشور است و این بیمارستان در میان جنگ تکمیل و تجهیز شده است.

به گفته وی عمده درمان سرطان جراحی، سل درمانی است. آموزش درمان سرطان موضوع مهمی محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: این انیستیتو مرکز درمان سرطان در کشور است، این بیمارستان یک مرکزی برای رساندن خیر به عموم مردم است.در دوران سخت مانند کرونا جامعه سلامت به بیماران خدمات درمانی ارائه دادند و کارنامه درخشانی دارند.

ظفرقندی با اشاره به اینکه آموزش جراحی سرطان بیش از ۷۰ سال قدمت دارد گفت: این مرکز حوائج بیماران سرطانی را برطرف می‌کند. 

برچسب ها: سرطان ، درمان سرطان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
یارمحمدی
۱۱:۳۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
پروژه به این مهمی در کشور افتتاح شده وبا هزینه بسیار بالا لااقل خبرگزاری ها چهار تا عکس میزاشتن تا دیده شود پروزه به این عظیمی که التیام بخش وسیعی از بیماران سرطانی است
بعد یه مشت از خدا بیخبر تو خبرگزاری دشمن میگن ایران هیچ زیرساختی ندارد چون مابلد نیستیم کار خوب رو تبلیغ کنیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بعنوان یه بیمارخاص بگم. آقای ‌وزیر من رفتم پرتو درمانی بشم بابلسر روده بزرگم بدتر شدکسی هم پاسخگو نیست خواهشا دستگاه را به روز کن
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