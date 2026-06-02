باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در آیین برنامه افتتاح بیمارستان ملی انیستیتو سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: این انیستیتو یک کار بزرگی برای کشور است و این بیمارستان در میان جنگ تکمیل و تجهیز شده است.

به گفته وی عمده درمان سرطان جراحی، سل درمانی است. آموزش درمان سرطان موضوع مهمی محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: این انیستیتو مرکز درمان سرطان در کشور است، این بیمارستان یک مرکزی برای رساندن خیر به عموم مردم است.در دوران سخت مانند کرونا جامعه سلامت به بیماران خدمات درمانی ارائه دادند و کارنامه درخشانی دارند.

ظفرقندی با اشاره به اینکه آموزش جراحی سرطان بیش از ۷۰ سال قدمت دارد گفت: این مرکز حوائج بیماران سرطانی را برطرف می‌کند.