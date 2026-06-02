با تصمیم سرمربی تیم ملی بسکتبال، گروه دوم بازیکنان از سه‌شنبه ۱۲ خرداد به اردو اضافه می‌شوند تا با احتساب ۱۷ بازیکنِ حاضر، تعداد ملی‌پوشان برای ادامه تمرینات به ۲۰ نفر برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی تیم ملی که از شنبه ۹ خرداد ماه با حضور ۱۷ بازیکن آغاز شده است، از فردا، سه‌شنبه ۱۲ خرداد ماه، گروه دوم طبق نظر سوتیریوس مونولوپوس سرمربی تیم ملی به این اردو اضافه خواهند شد.

اسامی بازیکنان گروه دوم به شرح زیر است:

· ارسلان کاظمی

· آرمان زنگنه

· سالار منجی

· سیدمهدی جعفری

· مجید رحیمیان

با اضافه شدن این پنج بازیکن (که سیدمهدی جعفری و مجید رحیمیان قبلا در گروه اول دعوت شده بود)، تعداد ملی‌پوشان حاضر در اردو به ۲۰ نفر می‌رسد.

سیدمهدی جعفری و مجید رحیمیان با هماهنگی سرمربی تیم ملی به همراه گروه دوم به اردو اضافه خواهند شد.

برچسب ها: بسکتبال ، تیم ملی بسکتبال
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