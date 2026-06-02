مدیرعامل برق پایتخت گفت: مشارکت تهرانی‌ها در پویش ۲۵ درجه، پنج برابر ظرفیت تولید نیروگاه برق آبی امیرکبیر و معادل تقریبی مصرف برق یک شهر دو میلیون نفری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت توزیع  نیروی برق تهران با بیان این که به موازات اقدامات گسترده صنعت برق و در راستای ۱۴ مگاپروژه وزارت نیرو به منظور تامین انرژی مورد نیاز هموطنان، توزیع عادلانه انرژی، وابسته به کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف و نیازمند عزم ملی و همکاری همدلانه مشترکان است گفت: مدیریت مصرف انرژی به معنای بهینه سازی رفتار و شیوه مصرف است و توجه به این مهم، خللی در آسایش و آرامش مشترکان ایجاد نخواهد کرد.

کامبیز ناظریان راه اندازی پویش ۲۵ درجه توسط دولت با همراهی وزارت نیرو را در راستای تحقق این مهم دانست و یادآور شد: این پویش یادآوری می‌کند اقدام مهمی همچون تنظیم دمای سامانه‌های سرمایشی بر روی عدد ۲۵ درجه سانتیگراد به عنوان دمای آسایش می‌تواند تاثیری قابل ملاحظه بر تعدیل بار شبکه و دسترسی عادلانه و برابر تمام هموطنان در کشور به انرژی پایدار برق داشته باشد.

مدیرعامل برق پایتخت در تشریح اثربخشی و اهمیت پویش ۲۵ درجه افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد اگر شهروندان شهر تهران با مشارکت همدلانه در این پویش، دمای سامانه‌های سرمایشی منازل و محل کار خود را بر روی عدد ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم کرده و از دور کند کولر‌های آبی به ویژه در ساعات اوج بار استفاده کنند ۲۰ درصد از مصرف برق سامانه‌های سرمایشی پایتخت کاسته شده و این میزان صرفه جویی به تنهایی حدود پنج برابر ظرفیت تولید نیروگاه برق آبی امیرکبیر و معادل مصرف برق یک شهر تقریبا دو میلیون نفری همچون تبریز خواهد بود.

منبع: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

برچسب ها: توزیع نیروی برق ، برق
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