باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت:در راستای ارتقای ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی شمال کشور و با هدف پیشگیری از وقوع سوانح رانندگی، طرح ضربت مشترک برخورد با تخلفات حادثه ساز توسط پلیس راه استان‌های مازندران و گلستان با اعزام ۳۰ واحد گشت به مرحله اجرا درآمده است.

او افزود: این طرح با تمرکز بر برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت‌های غیرمجاز بحرانی، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، عدم استفاده از کمربند ایمنی و همچنین اجرای تست الکل و اعتیاد رانندگان و برخورد با رانندگانی که ایجاد مزاحمت برای سایر کاربران ترافیکی می‌نمایند، در محور مشترک بین استان مازندران و گلستان در حال اجراست.

سرهنگ عبادی گفت: پلیس با رانندگانی که با انجام تخلفات حادثه‌ساز، جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر می‌اندازند، بدون اغماض و به صورت قانونی برخورد خواهد کرد.

او در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی و توجه به هشدار‌های پلیس، سفری ایمن برای خود و دیگران رقم بزنند.