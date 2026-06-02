وبگاه آمریکایی آکسیوس از فضای متشنج و پر از الفاظ تند در آخرین تماس تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وبگاه آمریکایی «آکسیوس» امروز دوشنبه فاش کرد که پس از تهدید ایران برای متوقف کردن مذاکرات، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل را به دلیل «تنشزایی در لبنان» و تهدیدهای وی مبنی بر گسترش دامنه بمبارانها به ضاحیه جنوبی بیروت، به شدت توبیخ کرده است.
این وبگاه در گزارشی اعلام کرد که تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو مملو از الفاظ تند بوده و رئیسجمهور آمریکا به نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل هشدار داده است که عملی کردن تهدیدهایش برای بمباران پایتخت لبنان، به انزوای بیشتر این رژیم در عرصه بینالمللی منجر خواهد شد. ترامپ همچنین با اقدام رژیم تروریستی اسرائیل در تخریب کامل ساختمانها به بهانه هدف قرار دادن تنها یکی از فرماندهان حزبالله، مخالفت کرد.
به گزارش آکسیوس، ترامپ به نتانیاهو گفته است: «تو دیوانهای. اگر من نبودم اکنون در زندان بودی؛ من دارم حیات سیاسی تو را نجات میدهم. در حال حاضر همه از تو متنفرند و همه از اسرائیل متنفرند و تو علت این وضعیت هستی.»
این گزارش همچنین اشاره کرده است که ترامپ در جریان این مکالمه، اراده خود را بر نتانیاهو تحمیل کرده است. رئیسجمهور آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که تماس تلفنی به گفته او «بسیار ثمربخشی» با بنیامین نتانیاهو داشته و افزود: «هیچ نیرویی به بیروت نخواهد رفت و نیروهایی که در راه آنجا بودند، پیش از این بازگردانده شدهاند.»
ترامپ همچنین مدعی شد که از طریق نمایندگانی بلندپایه، گفتوگوی «بسیار خوبی» با حزبالله داشته و گفت: «آنها با توقف تمامی تبادل آتشها موافقت کردهاند، مشروط بر اینکه اسرائیل به آنها حمله نکند و آنها نیز به اسرائیل حملهای نکنند.»
منبع: المیادین