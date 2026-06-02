وبگاه آمریکایی آکسیوس از فضای متشنج و پر از الفاظ تند در آخرین تماس تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وبگاه آمریکایی «آکسیوس» امروز دوشنبه فاش کرد که پس از تهدید ایران برای متوقف کردن مذاکرات، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل را به دلیل «تنش‌زایی در لبنان» و تهدید‌های وی مبنی بر گسترش دامنه بمباران‌ها به ضاحیه جنوبی بیروت، به شدت توبیخ کرده است.

این وبگاه در گزارشی اعلام کرد که تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو مملو از الفاظ تند بوده و رئیس‌جمهور آمریکا به نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل هشدار داده است که عملی کردن تهدیدهایش برای بمباران پایتخت لبنان، به انزوای بیشتر این رژیم در عرصه بین‌المللی منجر خواهد شد. ترامپ همچنین با اقدام رژیم تروریستی اسرائیل در تخریب کامل ساختمان‌ها به بهانه هدف قرار دادن تنها یکی از فرماندهان حزب‌الله، مخالفت کرد.

به گزارش آکسیوس، ترامپ به نتانیاهو گفته است: «تو دیوانه‌ای. اگر من نبودم اکنون در زندان بودی؛ من دارم حیات سیاسی تو را نجات می‌دهم. در حال حاضر همه از تو متنفرند و همه از اسرائیل متنفرند و تو علت این وضعیت هستی.»

این گزارش همچنین اشاره کرده است که ترامپ در جریان این مکالمه، اراده خود را بر نتانیاهو تحمیل کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که تماس تلفنی به گفته او «بسیار ثمر‌بخشی» با بنیامین نتانیاهو داشته و افزود: «هیچ نیرویی به بیروت نخواهد رفت و نیرو‌هایی که در راه آنجا بودند، پیش از این بازگردانده شده‌اند.»

ترامپ همچنین مدعی شد که از طریق نمایندگانی بلندپایه، گفت‌وگوی «بسیار خوبی» با حزب‌الله داشته و گفت: «آن‌ها با توقف تمامی تبادل آتش‌ها موافقت کرده‌اند، مشروط بر اینکه اسرائیل به آنها حمله نکند و آنها نیز به اسرائیل حمله‌ای نکنند.»

منبع: المیادین

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، دونالد ترامپ ، حمله به لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ساده لوحان باور می کنن
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
گول خاله زنک بازی اینا رو نخورید ،،، به شبکه های معاند که دقت میکنی همین شیوه را قبل ترور فیزیکی با دروغ توهم در ذهن مخاطب تلقین تا،ترور شخصیت افراد موجه جلوه داده شده باشد ،و جنایتکاران صهیون در حاشیه ی امن ،،،
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
نقش پلیس خوب و پلیس بد
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
نیتانیاهو دست پروده آمریکاست ، ترامپ و همه رئیس جمهورهای آمریکا هواشو دارن خوبم دارن ، اینا بازی رسانه ای هست .
دیگ به دیگ گفته روت سیاه !!!
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
چقدر ساده اید
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۱۶:۲۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
امام خمینی به امریکا لقب شیطان بزرگ دادن که باید بر این اساس روی هیچ کار و هیچ حرف این شیطان اعتماد بکنیم
۵
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا هوای اسرائیل را دارد چون جبهه نیابتی اش است.
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
وطنم ایران
۱۵:۴۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
نتانیا کفتار پیر وحشی کودک کش براش جامعه بین الملل مهم نیست،تنها راه این هست نتانیا توسط امریکایی ها به درک واصل شود،البته سران رژیم آمریکا در حقیقت مزدور سگیونیست ها هستند،حتی بیشتر کشورهای اروپایی استعمارگر سابق مهمات و سلاح مفت به سگیونیست ها ارسال میکنند
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
به قول عمو پنجعلی الکی میگه
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
توبیخ تند ترامپ به نتانیاهو اینها همش جنگ و بازی زرگری هست گول این چرندیات را نخورید
۵
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
دعوای زرگری
۶
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
برای ویرانی و نابودی رژیم صهیونیستی هر کاری لازم باشد انجام میدهیم حتی ساخت قوی ترین سلاح اتمی جهان برای مبارزه با دشمنان لازم است
۱۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ساده انگارانه است باور کنم.
۶
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۴۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
این دعواهای زرگری رو باور نکنید. حتی اگر به فرض رخ داده باشه بی اهمیته. مبادا اشتباه اوایل ریاست جمهوری این مردک جنایتکار تکرار بشه. اون موقع یک عده میگفتن نتانیاهو بعد از جلسه با ترامپ قیافه اش اینطوری بود و ترامپ اونطوری بود اما آخرش هر دو حمله کردن. این و وزرای جنگشون فقط باید کشته بشن.
۳
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
همش فیلمه
۴
۳۱
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۱۲
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