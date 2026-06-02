باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - سرهنگ محمد امیر کاظمی، رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی، در آخرین آمار تصادفات جاده‌ای در این استان، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۷۱ نفر در سانحه‌های رانندگی جان خود را از دست داده‌اند، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۱ فوتی بوده است که نشان‌دهنده افزایش ۷۳ درصدی فوتی‌هاست.

وی، سرعت غیرمجاز را بیشترین عامل اصلی وقوع تصادفات در راه‌های استان برشمرد و افزود: عدم استفاده از کمربند ایمنی نیز در رتبه دوم عوامل تأثیرگذار در بروز این حوادث قرار دارد.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به اینکه بیشترین تصادفات در بازه زمانی ساعت ۱۶ تا ۲۲ رخ داده است، بر ضرورت استراحت کافی رانندگان و توقف در طول مسیر تأکید کرد و بیان داشت: کنترل سرعت بحرانی در دستور کار قرار گرفته و تصمیم بر این شد که خودرو‌هایی که با سرعت بالای ۱۲۰ کیلومتر در ساعت تردد می‌کنند، توقیف شوند، چرا که بیشترین آمار فوتی‌ها مربوط به سرنشینان خودروهاست.

سرهنگ کاظمی همچنین اعلام کرد که بیش از ۶۰ درصد از جان‌باختگان حوادث رانندگی، بومی استان هستند.



وی اولویت اصلی در دوبانده‌سازی جاده‌ها را نقاط حادثه‌خیز عنوان کرد و افزود: رفع نقاط پرخطر در جاده‌ها در اولویت برنامه‌های توسعه راه‌ها قرار گرفته است