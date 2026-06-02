فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از اجرای طرح امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با ۱۰ موتور، ۸۵ دستگاه خودرو‌های هنجارشکن و عامل آلودگی صوتی در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  سرهنگ نیما تقوی فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: در راستای برقرای نظم و امنیت و همچنین انجام مطالبات مردمی، طرح برخورد با موتور و خودرو‌های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای آلودگی صوتی در شهر عباس آباد اجرا شد.

او افزود: در اجرای این طرح، ماموران انتظامی شهرستان عباس آباد، ۱۰ موتور، و ۸۵ دستگاه خودرو دارای آلودگی صوتی را توقیف و فک اگزوز کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: اجرای طرح‌های انتظامی و ترافیکی و برخورد با متخلفین، همواره مورد استقبال مردم بوده و برای امنیت و آسایش شهروندان است.

برچسب ها: آلودگی صوتی ، توقیف خودرو
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