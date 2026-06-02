دومین مرحله مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ در بخش آقایان گرامیداشت شهدای جنگ رمضان به میزبانی استان البرز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین دوره مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ در بخش آقایان، گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی رمضان با شرکت ۱۰۲ ورزشکار به میزبانی استان البرز در ورزشگاه دکتر شریعتی شهرستان کرج برگزار شد.
 
در این دوره از مسابقات، هاشم صیامی نایب رییس فدراسیون دو و میدانی، روح الله علیرضالو مسئول فرهنگی فدراسیون، هاشم خزایی ریییس هیأت دو و میدانی استان البرز، هادی سپهرزاد، جمعی از مدیران شهرداری کرج، معاونان آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از پیشکسوتان و قهرمانان استان نیز حضور داشتند.

نتایج برترین‌ها به شرح زیر است:
۱۱۰ متر بامانع:
۱- یاسین گلمحمدی – همدان – ۱۴.۱۴ ثانیه
۲- امیرمهدی رضوانی – خراسان رضوی – ۱۴.۳۱ ثانیه
۳- امیرمحمد سلیمانی – تهران – ۱۴.۵۴ ثانیه
۱۰۰ متر:
۱- محمدرضا بهروزی – مرکزی – ۱۰.۶۵ ثانیه
۲- پویا خلیلی – البرز – ۱۰.۷۶ ثانیه
۳- فراز فروتن نیا – مرکزی – ۱۰.۷۹ ثانیه
۲۰۰ متر:
۱- سینا نجفی – تهران – ۲۰.۹۲ ثانیه
۲- بنیامین یوسفی – فارس – ۲۱.۱۲ ثانیه
۳- محمدرضا باقری – مرکزی – ۲۲.۳۲ ثانیه
۴۰۰ متر:
۱- میلاد ناصح جهانی – آذربایجان شرقی – ۴۷.۰۹ ثانیه
۲- هادی شاهمرادی – ایلام – ۴۷.۱۸ ثانیه
۳- علی امیریان – سیستان و بلوچستان – ۴۷.۴۱ ثانیه
۸۰۰ متر:
۱- سبحان احمدی – کرمانشاه – ۱:۵۰.۵۱ دقیقه
۲- سجاد میدانی – آذربایجان شرقی – ۱:۵۳.۶۳ دقیقه
۳- امید امیریان – سیستان و بلوچستان – ۱:۵۵.۵۲ دقیقه
۱۵۰۰ متر:
۱- حسین نوری – اصفهان – ۳:۴۶.۸۳ دقیقه
۲- امیر فرزام صفری – کرمانشاه – ۳:۵۹.۰۰ دقیقه
۳- پوریا حسنی – قم – ۴:۰۵.۱۶ دقیقه
۳۰۰۰ متر بامانع:
۱- سمیر اقبالی – تهران – ۸:۵۷.۲۷ دقیقه
۲- خلیل ناصری – ایلام – ۹:۳۳.۶۶ دقیقه
۳- بهروز مصطفوی – اصفهان – ۱۰:۱۱.۷۹ دقیقه
پرتاب نیزه:
۱- یونس یوسف وند – البرز – ۷۱.۶۰ متر
۲- مصطفی نیکخواه – کهگیلویه و بویر احمد – ۵۶.۰۰ متر
پرتاب دیسک:
۱- صادق صمیمی – چهارمحال و بختیاری – ۵۷.۳۰ متر
۲- حسین روزگار – فارس – ۵۴.۱۸ متر
۳- محمدرضا ضیایی – کهگیلویه و بویر احمدی – ۴۸.۸۲ متر

برچسب ها: فدراسیون دو ومیدانی ، وزارت ورزش و جوانان
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