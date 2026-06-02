باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گفته آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، حتی پس از اتمام مأموریت نیروهای کنونی حافظ صلح در لبنان، همچنان به استقرار نیروهای این سازمان در آن کشور نیاز است.
مأموریت یونیفل، نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان، قرار است به درخواست آمریکا و با تصمیم شورای امنیت در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ پایان یابد. شورای امنیت، اما از گوترش خواسته بود تا پیش از اول ژوئن، راهکارهایی برای حفظ حضور نظامی سازمان ملل در لبنان ارائه دهد، به ویژه برای پایش منطقه موسوم به «خط آبی».
سه سناریو در گزارش گوترش به شورای امنیت پیشنهاد شده است که شامل اعزام نیروهایی با شمار بین دو هزار تا بیش از پنج هزار و پانصد نفر، که وظیفه آنها نظارت بر آتشبس و پشتیبانی از ارتش لبنان خواهد بود.
در این گزارش تصریح شده که در هر سه گزینه، حضور نیروهای سازمان ملل برای کاهش تنش، برقراری گفتوگو، هماهنگیهای میدانی و کمک به نیروهای مسلح لبنان امری اجتنابناپذیر است؛ اقدامی که در مسیر رسیدن به راهحلی پایدار برای بحران جاری طراحی شده است.
این بحثها درباره پایان مأموریت یونیفل در حالی مطرح میشود که همچنان بخشهایی از جنوب لبنان در اشغال نظامیان رژیم صهیونیستی به سر میبرد. همزمان، مذاکرات مستقیمی میان لبنان و این رژیم برای پایان دادن به چندین دهه درگیری در جریان است.
یونیفل در حال حاضر حدود ۷۵۰۰ نیروی حافظ صلح از نزدیک به ۵۰ کشور مختلف دارد که در مناطق جنوبی لبنان و نزدیکی خط آبی مستقر شدهاند. این نیروها از سال ۱۹۷۸ به عنوان سپری میان لبنان و رژیم صهیونیستی عمل کردهاند، هرچند این حضور نتوانسته از تکرار مکرر درگیریها جلوگیری کند.
منبع: خبرگزاری فرانسه