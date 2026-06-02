باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - رحیم شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: در راستای اجرای طرح‌های تشدید نظارت بر بازار و مقابله با احتکار و اخلال در نظام توزیع کالا‌های اساسی، یک انبار نگهداری غیرمجاز مواد غذایی در سطح شهرستان شناسایی شد.

او افزود: این عملیات در پی دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات نظارتی و میدانی از سوی همکاران واحد بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی بابل و با همکاری نماینده اداره تعزیرات حکومتی و نماینده پلیس امنیت اقتصادی شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به جزئیات این کشف، گفت: در بازرسی از محل مورد نظر، مقدار ۱۶ تن مواد غذایی احتکاری کشف و ضبط شد که این کالا‌ها بدون مجوز قانونی و با هدف سودجویی، از چرخه رسمی توزیع خارج شده بودند.

شهیدی‌پور با بیان اینکه با هماهنگی مرجع قضایی، انبار مربوطه پلمب شد، افزود: پرونده تخلف پس از تکمیل مستندات برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

او با تأکید بر استمرار نظارت‌ها در سطح شهرستان، گفت: همکاران واحد بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی بابل با هرگونه احتکار، قاچاق، گران‌فروشی و اخلال در بازار کالا‌های اساسی برخورد قاطع خواهند داشت و اجازه نخواهند داد سودجویان با برهم زدن آرامش بازار، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل ضمن قدردانی از همکاری مؤثر دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قضایی در اجرای این طرح، گفت: مقابله با احتکار و قاچاق کالا‌های اساسی با جدیت در دستور کار قرار دارد و متخلفان مطابق قانون به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.

شهیدی‌پور در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار، قاچاق، عرضه خارج از شبکه یا نگهداری غیرمجاز کالا‌های اساسی، مراتب را به واحد بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان بابل اطلاع دهند و یا با شماره‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ تماس حاصل کنند.