باشگاه خبرنگاران جوان - جهان بسکتبال در سوگ یکی از بزرگترین و محترمترین استراتژیستهای تاریخ خود نشسته است. آدام سیلور، کمیسر عالی NBA، بلافاصله پس از انتشار این خبر با صدور بیانیهای رسمی به تمجید از شخصیت و کارنامه آدلمن پرداخت. سیلور در این پیام خاطرنشان کرد: ریک آدلمن یکی از محترمترین و موفقترین مربیان تاریخ NBA بود. او پس از دوران بازیگری، به مربیگری روی آورد؛ جایی که رهبری، نوآوری و عشق خالصانهاش به بسکتبال، تأثیری ماندگار بر نسلهای مختلف بازیکنان و همکارانش در طول نزدیک به ۳۰ سال فعالیت بر جای گذاشت. ریک یک استراتژیست نابغه، معلمی دلسوز و انسانی به مراتب والاتر بود.
آدلمن پیش از آنکه وارد دنیای مربیگری شود، به مدت هفت سال به عنوان بازیکن در این لیگ به میدان رفت. او دوران حرفهای خود را در سال ۱۹۶۸ با تیم سندیگو راکتس آغاز کرد و در طول هفت فصل بازی برای تیمهای مختلف، میانگین ۷.۷ امتیاز و ۳.۵ پاس گل را ثبت کرد و در نهایت پس از پایان فصل ۱۹۷۴-۱۹۷۵ بازنشسته شد. با این حال، شاهکار اصلی او در دنیای مربیگری رقم خورد؛ جایی که در سال ۱۹۸۳ به عنوان دستیار به کادر فنی پورتلند تریل بلیزرز پیوست و پس از شش سال، در سال ۱۹۸۸ به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد. او پورتلند را با درخشش ستارهای، چون کلاید درکسلر، دو بار در سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۲ به فینال NBA رساند که به ترتیب مغلوب دیترویت پیستونز و شیکاگو بولز تحت رهبری مایکل جردن شدند.
پس از جدایی از پورتلند و یک دوره کوتاهمدت دو ساله در گلدن استیت وریرز، آدلمن هدایت ساکرامنتو کینگز را بر عهده گرفت و دوران طلایی این باشگاه را رقم زد. او در طول هشت فصل حضورش، در تمام سالها ساکرامنتو را به پلیآف رساند که این طولانیترین دوره موفقیت مستمر در تاریخ این فرانشیز از زمان انتقال به کالیفرنیا به شمار میرفت.
این مربی بزرگ در مجموع با کسب ۱۰۴۲ برد در رتبه دهم بیشترین پیروزیهای تاریخ لیگ قرار دارد و یکی از تنها ۱۱ مربی تاریخ است که از مرز ۱۰۰۰ برد عبور کردهاند. او که سابقه هدایت هیوستون راکتس و مینه سوتا تیمبرولوز را نیز در کارنامه داشت، در سال ۲۰۲۱ به تالار مشاهیر بسکتبال نایسمیت راه یافت و در سال ۲۰۲۳ جایزه معتبر یک عمر دستاورد فنی چاک دالی را دریافت کرد. از او شش فرزند به یادگار مانده که یکی از آنها، دیوید آدلمن، راه پدر را ادامه داده و در حال حاضر سرمربیگری تیم دنور ناگتس را بر عهده دارد.