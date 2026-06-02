باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - استان گیلان یکی از استان های تجاری و گردشگری محسوب می شود، بنادر گیلان از بنادر برجسته و فعال کشور محسوب می شوند.

در شرایط جنگ تحمیلی رمضان بنادر گیلان فعال بودند ،‌ بندر انزلی، آستارا و کاسپین از ظرفیت های تجاری استان محسوب می شوند، در این برهه مصوبه ای برای کاهش روال اداری تجار در نظر گرفته شده و با اجرای این طرح کالاهای اساسی کشور سریع تر از قبل ترخیص می شوند.‌

با این موضوع خبرنگار ما گفتگوی ویژه ای با هادی حق شناس استاندار گیلان و رسول امیدی، سرپرست گمرکات استان گیلان انجام داده است :

ضرورت گسترش ارتباط برون مرزی در تجارت

هادی حق شناس ، استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به ظرفیت های بالای تجاری در استان گفت : با توجه به اینکه در جنگ تحمیلی اخیر به برخی از صنایع بزرگ در مرکز و جنوب کشور آسیب وارد شده امروز انتظار از گیلان برای تأمین نیازهای کشور بویژه در حوزه میلگرد و محصولات فولادی بالا رفته است؛ لذا سازمان بنادر، گمرک و کشتیرانی موظف هستند مسیر را برای تولید و ترانزیت کالا هموار کنند.

نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به اینکه با گسترش ارتباطات برون مرزی زمینه تجارت در حوزه های مختلف فراهم می شود، افزود: با بهره گیری از ظرفیت های دریا محور می توان تجارت در این بخش را بیش از پیش در شرایط فعلی گسترش داد.‌

استاندار گیلان تامین کالاهای مورد نیاز کشور از طریق بنادر دریای کاسپین را یک فرصت بی‌نظیر خواند و افزود: باید از قوانین مناطق آزاد برای تسهیل تجارت حداکثر استفاده را ببریم، امسال سال «تلاش مضاعف» است و مدیران باید بدانند که مردم با حضور ۵۵ روزه خود در میدان، وفاداری‌شان را ثابت کرده‌اند و اکنون نوبت ماست که در سنگر تولید و خدمات، شبانه‌روزی پای کار باشیم.

حق شناس با اشاره به طرح کاهش روال اداری در گمرکات گیلان یکی از برنامه ریزی های بود که جهت تسریع در روند ترخیص کالاهای اساسی در بنادر انجام شده است ، گفت : بر اساس این طرح روند اداری در گمرکات استان کاهش یافته است.‌

حذف فرآیند های پیچیده تجارت در کالاهای اساسی

رسول امیدی، سرپرست گمرکات استان گیلان و اداره کل گمرک بندرانزلی در گفتگو با خبرنگار ما گفت : این طرح تسهیلات ویژه ای است که ترخیص کالاهای ورودی به کشور به ویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را ، از گمرکات و بنادر در شرایط جنگی و اضطرار پیش آمده تسهیل و تسریع می بخشد .‌

وی با بیان اینکه تسهیلات مذکور ، شامل مصوبات و بخشنامه هایی است که از سوی دولت و شورای عالی امنیت ملی کشور، صادر و به گمرکات و سایر سازمانهای ذیربط ابلاغ شده است و همچنین تفویض اختیاری که به استانداران صورت گرفته است، گفت : برای استفاده بهینه از ظرفیت ایجاد شده، از ابتدای جنگ تاکنون جلسات متعددی با حضور استاندار و مدیران دیگر دستگاههای مرتبط برگزار شده است.

سرپرست گمرکات استان گیلان اذعان داشت : برای حل مشکلات وارد کنندگان و شرکتهای تولیدی، روزانه وضعیت آنها توسط نماینده عالی دولت در استان بررسی و رصد می شود‌.‌

وی افزود : این تسهیلات زمینه کاهش بوروکراسی اداری در صدور مجوزهای لازم برای واردات کالا و همچنین کاهش زمان انجام فرآیندهای تجاری و گمرکی را فراهم کرده بطوری که در حال حاضر زمان ترخیص به طور میانگین به دو تا سه روز کاهش پیدا کرده است.

امیدی تصریح کرد :اجازه ورود کالا بدون نیاز به ارائه کد ساتای بانک مرکزی،امکان انتقال کالا به انبارهای تحت کلید گمرک،تسهیلات در خصوص پذیرش یا تمدید مجوز ثبت سفارش و همچنین ضمانت نامه های بانکی و تفویض اختیار به گمرک برای تسهیل امور در سایر رویه های گمرکی نظیر: ترانزیت ، صادرات و ورود موقت از اهم ویژگی های این طرح می باشد.

سرپرست گمرکات استان گیلان به دیگر تسهیلات در این راستا اشاره کرد و گفت : کاهش زمان توقف کالا در بنادر با صدور سریع مجوزهای بهداشتی ، قرنطینه نباتی و دامی و مجوز استاندارد برای ورود کالا از دیگر تسهیلات می باشد که در کاهش زمان ترخیص کالاها بسیار تاثیر داشته است. برای استمرار این روند همکاری بیش از پیش سازمان های مربوطه با گمرک ضروری می باشد.

صدور مجوز ثبت آماری کالاهای اساسی در استان و حذف فرآیند پیچیده و طولانی مدت صدور ثبت سفارش برای این اقلام ، از دیگر تسهیلات ایجاد شده است.



وی اذعان داشت : این تسهیلات که در راستای تامین نیازهای مردم و بازار مصرف و همچنین شرکتهای تولیدی با توجه به مشکلات و محدودیتهای تجاری ایجاد شده برای بنادر جنوبی کشور اعمال می شود ، علاوه بر واردات دیگر رویه های گمرکی مانند صادرات و ترانزیت را نیز شامل می شود.

فعال شدن کریدور جدید چین - قزاقستان- ایران به مقصد بنادر شمالی کشور

امیدی در ادامه افزود: صادرات کالاهایی که مورد نیاز مردم‌ و بازار مصرف داخلی است، به منظور جلوگیری از افزایش قیمت یا ایجاد تنش در بازار حسب مورد و اقتضاء مشمول ممنوعیت یا محدودیت صادراتی می گردند مانند برخی از محصولات پرمصرف کشاورزی و فرآورده های نفتی، یا محصولات پتروشیمی و فولادی که در اثر حملات دشمن در جنگ اخیر دچار مشکل در تولید شده اند.

امیدی با اشاره به اینکه اجرای مصوبات ذکر شده در اسفندماه سال گذشته و دو ماهه سال جاری به ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز شرکت های تولیدی استان کمک کرده است، گفت : در این مدت کوتاه ۴۵۰ هزار تن کالای اساسی از گمرکات استان ترخیص شده است و با این روند و شرایط فعلی در آینده شاهد ورود محموله های جدید کالاهای اساسی به بنادر استان و ترخیص آن خواهیم بود لذا جای نگرانی برای تامین مایحتاج و کالاهای ضروری مردم وجود ندارد.

وی به فعال شدن کریدور جدید چین - قزاقستان- ایران که مقصد نهایی آن بنادر شمالی کشور است، اشاره کرد ، افزود: با فعال شدن این کریدور زمینه رشد و رونق تجارت خارجی استان بیش از پیش فراهم شده و ضرورت دارد همه سازمانهای ذیربط به ویژه سازمان های متولی بنادر مانند منطقه آزاد انزلی و بنادر و دریانوردی،راه آهن و راهداری و حمل و نقل جاده ای، با ایجاد و تکمیل زیرساختهای بندری و پس کرانه و تقویت امکانات لجستیکی و دیگر سازمانهای خدماتی با تسهیل فرآیندهای مربوطه و هم افزایی بیشتر در نیل به این هدف مهم نقش خود را به خوبی ایفاء نمایند.

سرپرست گمرکات استان گیلان در بخش دیگری از این مصاحبه ، با بیان اینکه زمینه برای فعالیت تجار با استفاده از معافیت ها و تخفیفات تعرفه ای در چارچوب موافقت نامه اوراسیا از اول اردیبهشت ماه فراهم شده است ، افزود: تجار می توانند با اظهار کالا در سامانه جامع امور گمرکی و با ارائه اسناد و گواهی مبدا اوراسیا ، از معافیتها و تخفیفات ویژه که مشمول اغلب کالاهای وارداتی از گمرکات استان می باشد، بهره مند شوند.