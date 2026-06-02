باشگاه لهستانی با وجود مصدومیت شدید قلی زاده قرار داد او را تمدید کرد و با توجه به فوتبال حرفه ای در جهان این اقدام ارزشمند است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی قلی زاده که در آستانه جام جهانی به دلیل مصدومیت باید ماه‌ها از میادین دور باشد قراردادش را با باشگاه لخ پوزنان تمدید کرد تا لهستانی‌ها نشان دهند در این زمینه قدردان ستاره ایرانی خود هستند.

زمانی که علی قلی زاده با مصدومیت شدید جام جهانی را از دست داد خیلی ها بر این باور بودند که باشگاه لهستانی که بارها تا مرز جدایی علی قلی زاده پیش رفته بود اما با صبر و حوصله از این بازیکن در هفته های پایانی نهایت استفاده را برده بود، قرارداد علی را تمدید کرد.

اتفاقی که در ایران کمتر ر خ می دهد و برخی بازیکنان مصدوم در دوران درمانی خود از باشگاه ها گلایه دارند و در نهایت برخی مصدومیت های جدی به جدایی نیز می انجامد. اقدام لهستانی ها را باید از دو جنبه در نظر گرفت ابتدا این که علی می تواند برگردد و دوباره برای این تیم بدرخشد و دوم اینکه این بازیکن در موفقیت لخ پوزنان نقش مهمی داشته است.



یاد صحبت های چند روز قبل علی تاجر نیا افتادیم که در مورد سید حسین حسینی گفت: «دوست داشتم او در استقلال می ماند».

اگر چه بحث مصدومیت برای سید حسین حسینی صدق نمی کرد اما او در استقلال و موفقیت هایش سهم بالایی داشت و شمار ز یادی از بازیکنان با سابقه در ایران به این سرنوشت دچار شده اند و کاش معرفت از نوع لهستانی در مورد وحید امیری هم در پرسپولیس صدق می کرد.