رئیس سازمان امدادونجات، از نوسازی ناوگان تجهیزات تخصصی خبر داد و گفت: به‌ زودی ابزارهای جدید و پیشرفته‌ای به شبکه امدادی کشور تزریق می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک محمودی، در نشست ویدیوکنفرانسی با تیم‌های واکنش سریع سراسر کشور، بر اجرای دستور ریاست جمعیت مبنی بر تقویت همه‌جانبه این تیم‌ها تأکید کرد و گفت: ارتقای توان لجستیکی و عملیاتی تیم‌های واکنش سریع هلال‌احمر در دستور کار است.

وی با تجلیل از مجاهدت‌های امدادگران در حوادث و سوانح اخیر، نیروهای عملیاتی را سرمایه اصلی جمعیت دانست و افزود: ارتقای ایمنی خودروهای عملیاتی و پایش مستمر آمادگی جسمانی نیروها، از جمله سنجش شاخص BMI، با هدف حفظ سلامت امدادگران و افزایش توان پاسخگویی در شرایط سخت جاده‌ای و اقلیمی‌ به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

محمودی با اشاره به لزوم بهره‌مندی از دانش روز، بر برگزاری دوره‌های بازآموزی فشرده در پایگاه‌های امداد و نجات تأکید کرد تا نیروهای عملیاتی با تسلط کامل بر تجهیزات نوین، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یاری هموطنان در سوانح بشتابند.

وی، تیم‌های واکنش سریع را ستون فقرات نظام پاسخگویی به بحران‌ها توصیف کرد و گفت: با حمایت‌های ستادی، علاوه بر تأمین تجهیزات انفرادی و گروهی، بستر لازم برای ارتقای انگیزه و توان تخصصی این نیروها فراهم شده است.

محمودی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این اقدامات، ایجاد شبکه‌ای مقتدر و آماده است تا با تکیه بر تجهیزات مدرن و نیروهای زبده، کارایی عملیاتی جمعیت هلال احمر در مواجهه با حوادث گوناگون به بیشترین سطح ممکن برسد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر

برچسب ها: نیروی واکنش سریع ، هلال احمر
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