باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که همواره در راستای فشار‌های ضد ایرانی کاخ سفید گام برداشته، بار دیگر خواسته‌های ترامپ علیه برنامه هسته‌ای ایران را دنبال کرد. گروسی در شرایطی که دونالد ترامپ خواستار خروج اورانیوم ایران از کشور شده، اعلام کرد که انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به خارج «عملیاتی پیچیده، اما دست‌یافتنی» است.

گروسی در گفت‌و‌گو با الجزیره، درست هماهنگ با مواضع واشنگتن، اظهار داشت که جابجایی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران «دشوار، اما غیرممکن نیست.» او که همواره مطالبات آمریکا را در دستور کار آژانس قرار داده، گفت که ایران حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد در اختیار دارد.

گروسی در ادامه مدعی شد که حمل این مواد به دلیل گازی و آلاینده بودن «آسان نیست» و از گزینه‌های جایگزین مانند کاهش غنا نیز سخن گفت — در حالی که هیچ اشاره‌ای به حقوق قانونی ایران ذیل پیمان‌های بین‌المللی نکرد.

لازم به ذکر است که اظهارات گروسی بلافاصله پس از خواست تازه ترامپ مبنی بر اینکه ایران باید یا اورانیوم خود را برای نابودی به آمریکا تحویل دهد یا تحت نظارت بین‌المللی منهدم کند، مطرح شده است. این هماهنگی زمانی و محتوایی نشان می‌دهد که گروسی به جای نقش یک ناظر مستقل، در عمل مجری سیاست‌های ضد ایرانی دولت تروریست آمریکا شده است. ترامپ در پستی در تروث سوشیال، این مواد را «غبار هسته‌ای» توصیف کرد و استدلال کرد که باید یا برای نابودی به ایالات متحده تحویل داده شود، یا تحت نظارت بین‌المللی منهدم گردد.

تهران هرگونه ایده تحویل اورانیوم به آمریکا یا تعطیلی غنی‌سازی را قاطعانه رد کرده و تأکید دارد که فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلم ایران است.

منبع: ایندیا تودی