مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هماهنگ با خواست دونالد ترامپ مبنی بر خروج اورانیوم غنی‌شده ایران از کشور، اعلام کرد انتقال این مواد «عملیاتی پیچیده، اما دست‌یافتنی» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که همواره در راستای فشار‌های ضد ایرانی کاخ سفید گام برداشته، بار دیگر خواسته‌های ترامپ علیه برنامه هسته‌ای ایران را دنبال کرد. گروسی در شرایطی که دونالد ترامپ خواستار خروج اورانیوم ایران از کشور شده، اعلام کرد که انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به خارج «عملیاتی پیچیده، اما دست‌یافتنی» است.

گروسی در گفت‌و‌گو با الجزیره، درست هماهنگ با مواضع واشنگتن، اظهار داشت که جابجایی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران «دشوار، اما غیرممکن نیست.» او که همواره مطالبات آمریکا را در دستور کار آژانس قرار داده، گفت که ایران حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد در اختیار دارد.

گروسی در ادامه مدعی شد که حمل این مواد به دلیل گازی و آلاینده بودن «آسان نیست» و از گزینه‌های جایگزین مانند کاهش غنا نیز سخن گفت — در حالی که هیچ اشاره‌ای به حقوق قانونی ایران ذیل پیمان‌های بین‌المللی نکرد.

لازم به ذکر است که اظهارات گروسی بلافاصله پس از خواست تازه ترامپ مبنی بر اینکه ایران باید یا اورانیوم خود را برای نابودی به آمریکا تحویل دهد یا تحت نظارت بین‌المللی منهدم کند، مطرح شده است. این هماهنگی زمانی و محتوایی نشان می‌دهد که گروسی به جای نقش یک ناظر مستقل، در عمل مجری سیاست‌های ضد ایرانی دولت تروریست آمریکا شده است. ترامپ در پستی در تروث سوشیال، این مواد را «غبار هسته‌ای» توصیف کرد و استدلال کرد که باید یا برای نابودی به ایالات متحده تحویل داده شود، یا تحت نظارت بین‌المللی منهدم گردد.

تهران هرگونه ایده تحویل اورانیوم به آمریکا یا تعطیلی غنی‌سازی را قاطعانه رد کرده و تأکید دارد که فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلم ایران است.

منبع: ایندیا تودی

برچسب ها: رافائل گروسی ، دولت ترامپ ، اورانیوم غنی شده ، مذاکرات هسته‌ای ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
یکی اینا ترور کنه.
کاش برا سرش جاییزه میذاشتن
آمریکا برای دستگیری یه عده یا اطلاعات خاص جایزه میذاره. چرا ما تو این یکی از آمریکا پیروی نکنیم؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
هیچ کس دیگر حق ندارد به اسم و به بهانه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و هم به اسم و به بهانه توافق با آمریکا جنایتکار مذاکره، گفت وگو و همکاری کند.
توافق هسته ای ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی و... در سال 1394 به طور رسمی و به طور کامل تمام شده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا در حال مذاکره با ایران نیست، بلکه در حال اضافه کردن تحریم ها جدید هست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و این در حالی است که متأسفانه ایران هنوز هم و باز هم درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
گروسی با جاسوس برای دشمن و در حمله به کشورمان و ترور رهبر عزیز و فرماندهان و دانش آموزان و...نقش کلیدی داشته است. آیا سزای او مرگ نیست؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
این مرتیکه باید ترور شود.
گروسی سرباز آمریکا و اسرائیل است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اگر موشک‌ها را نداشتیم همانند مردم سوریه، لبنان و غزه هر روز بمباران می‌شدیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
نتانیاهو جنایتکار از سال 2011 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.
ترامپ جنایتکار از سال 2017 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خیانت به خون شهدا دانشمندان ما وقتی حق غنی‌سازی اورانیوم حراج کنیم باب دل این مترسک جالیز برخورد کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.

اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
گروسی جاسوس کثیف !!!
خائن به جایگاه بین المللی!!

مطمئن باش اسرائیل در سراشیبی نابودی است و از صحنه جهان محو خواهد شد !!!
و ایران سرافراز قهرمان و پیروز خواهد بود !!!
چون ملت ایران متحد و ایرانی بدنیا می آیند !
نه مثل امریکا و اسرائیل متولد چند دهه و اشغالگری و چند هزار ملیتی نیستند !!!
در سر زمین مقدس ایران و ایرانی بدنیا می آیند !!!
والبته هموطنان ایرانی متولد سایر سرزمین ها آنان که عاشقانه به وطن و مردم ایرانی خود عشق می ورزند و شریک تلخ و شرینی روزگار ما هستند،
عزیزان گرانقدر مایند !!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
با همین خیانت باعث فاش شدن اسامی دانشمندان و محل سایت هامون شده خدا به بدترین مرگ دچارش کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
گروسی جاسوس خاین حتی نمیتونی باد شکم یک گاو هم از کشور ما خارج کنید دیگه برسه به هسته ای مون اگر هسته ای میخواهید باید هزاران نیروهای نظامی تون را کشته شده تقدیم ما ایرانیان کنید وبازم بازند میشید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
دولت ایران یکبار برای همیشه دهن این سگ کثیف را ببنده و در دنیا رسواش کنه تادیگه خفه بشه .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
کی بره مذاکره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اگر در جهان سه نفر باشد که لازم است به تیر غیب گرفتار وزندگی نحسشان بر چیده شود اولی ودومی ترامپ ونتانیاهو باشد قطعا سومی ان گروسی یهودی ضد بشر خواهد بود برای اینکه این شخص اگر از ان دونفر بیشتر با اسلام ومسلمین خصومت نشان نداده باشد قطعا کمتر هم دشمنی نکرده است هر صبح وشام لازم است گفته شود لعنت الله علی الصهاینه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
من از مسولان خواهانم وقتی این مرتیکه ایران میاد نرن برای استقبالش و تحویلش نگیرن خودش اسنپ بگیره بیاد وزارت خارجه و باهاش هم باندی باید صحبت کرد
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ورودش به ایران به عنوان یک تروریست ممنوع بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
این رو چراغ سبز نشون بدین بیاد تهران ترورش کنید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
چرا تهران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
یهودی کثیف
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
هرگز به رویای کودکانه خود دست نخواهی یافت ای گروسی خائن. هر گز اجازه نمی دهمی که ثروت ایران از ایران خارج شود
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
هرگز به رویای کودکانه خود دست نخواهی یافت ای گروسی خائن. هر گز اجازه نمی دهمی که ثروت ایران از ایران خارج شود
۲
۵
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۱۲
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