باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - همایون اسعدیان، کارگردان و فیلمنامهنویس در ویژه برنامه «من ایرانم» شبکه نسیم گفت: اگرچه بمباران تمام شده، اما هنوز زخم جنگ تمام نشده است! این زخمی است که شاید سالها طول بکشد التیام پیدا کند. حداقل تا آنجایی که من تاریخ را بلد هستم، هیچ متجاوزی برای هیچ ملتی رهایی نیاورده است. بنابراین، ابلهانه است اگر تصور کنیم که آمریکا و اسرائیل نگران مردم ایران هستند.
اسعدیان ادامه داد: تراژدیِ مدرسه میناب قابلیت این را دارد که سالها دربارهاش حرف زد. اساساً میتوان سالها درباره جنگ صحبت کرد. فیلمهایی که درباره جنگ جهانی دوم ساخته شده، طی ۲۰ سال اخیر تولید شده است. شاید بسیاری از فیلمهای خوب راجع به جنگ تحمیلی هشت ساله بعدها ساخته شود. شاید بهترین رمانها بعدها منتشر شود. نمیگویم آثار خوبی در این زمینه تولید نشده، اما گویا باید این رخدادها تهنشین شود و در وجدان یک جامعه جا بیفتد و پخته شود.