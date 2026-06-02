مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: ابزار‌هایی مانند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در تهران که ۲۵ درصد بوده در مدیریت بازار مؤثر بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا خالقی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان تهران که حدود 10  هزار واحد بوده به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

خالقی اظهار کرد: پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهایی از جمله رباط‌کریم، پاکدشت، نصیرشهر و دماوند در حال اجرا هستند و میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌ها به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

وی درباره برنامه افتتاح پروژه‌های مسکن در ماه‌های آینده افزود: اطلاعات دقیق مربوط به پروژه‌های قابل افتتاح متعاقباً اعلام خواهد شد و احتمال برگزاری مراسم متمرکز افتتاح با حضور مسئولان ارشد وجود دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال جاری نیز گفت: هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اعلام نشده است. در استان تهران پیشنهادات و بررسی‌های لازم انجام شده، اما منتظر اعلام سیاست سراسری دولت در روزهای آینده هستیم. در صورت اعلام نرخ کشوری، همان ملاک عمل خواهد بود و در غیر این صورت تصمیمات اتخاذ شده در استان اطلاع‌رسانی می‌شود.

خالقی درباره تأثیر سیاست‌های دولت در کنترل بازار اجاره مسکن اظهار داشت: ابزارهایی مانند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در مدیریت بازار مؤثر بوده‌اند. البته بازار مسکن و اجاره نیز همچون سایر بخش‌ها از نرخ تورم عمومی تأثیر می‌پذیرد، اما براساس گزارش‌های منتشر شده، رشد قیمت در حوزه مسکن نسبت به برخی بخش‌های دیگر اقتصاد با شیب کمتری همراه بوده است.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۹:۳۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بفرمایید چی گرون نشده فقط اجاره بالا نرفته
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بهترین راه برای پایین آمدن مسکن و اجاره اینکه دولت خودش هزینه بکنه خانه ارزان برای مردم بسازه و به مردم واجد شرایط بفروشه یا احاره بده با قیمت یک دهم بازار
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
مهرداد
۰۵:۳۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اصلا افزایش اجاره بها سالی 25درصد روشی کاملا اشتباهه
چرا افزایش 1درصد نباشه به طبع افزایش 25درصدی روی همه چیز تاثیر منفی داره
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بهترین روش اینه که مستاجر هنگام پرداخت پول پیش یا مبلغ رهن کامل قرارداد ، مبلغ رو محاسبه کرده و به دلار تحویل موجر بدهد
نه اینکه تورم بالا برود و پول دست موجر بعد یکسال یا ..... بی ارزش شود ، اگر پول محاسبه شود بصورت دلار پرداخت شود هنگامه تخلیه مثل همون ۵۰۰ دلار رو بابت رهن یا پول پیش از صاحب خونه میگیره ، حالا اگه تورم بالا رفته باشه یا دلار سقف جدید زده باشه مستاجر حداقل پول ش ، بی ارزش نشده باشه
من حدود چند سال پیش موجر با پول پیش م ماشین ۲۰۷ اتومات خرید که وقتی بعد یکسال قرارداد اجاره که تمام شد خواستم
تخلیه کنم ماشین ۲۰۷ بالای یک میلیارد شده بود
۸
۴
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Iran (Islamic Republic of)
مجید سالاری
۱۲:۱۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
صاحب خونه ها هر چی توی بازار کم میارن از گرده مستاجر می‌خوان بکشن یک ذره انصاف توی بعضی هاشون نیست بخدا مستاجر از یک طرف به فکر خورد و خوراک باید باشه که با این حقوقها کم نیاد صاحب خونه ها هم فشار مضاعفی میارن که باید اجاره رو طبق تورم ببرن بالا ...هیچ امیدی به بهبود این وضعیت نیست شما بگین دولت اینو تصویب کرده میگن خونه رو خالی کن
۴
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
چرا برای مصالح ساختمانی سقف قیمتی تعیین نمی کنید؟
مرگ خوبه برای همسایه؟
۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۱:۴۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
حرف بیخود نزن
یسری بزن به بازار املاک تا متوجه بدبختایی که دارن میدون بشی
شماها همه صاحب خانه اید درکی ندارید
بجای اینکه جلوی افزایش قیمت اجاره رو بگیرید و پشتوانه قانونی ایجاد کنید هر سال نرخ تعیین می کنید اونم بالای 25 درصد و وام میدید به مستاجران بدبخت
هر سال هرسال چطوری کار کنند پول بذارن کنار برای خانه ها
۲
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
وضعیت فاجعه هست
۰
۱۲
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