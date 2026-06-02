باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا خالقی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان تهران که حدود 10 هزار واحد بوده به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

خالقی اظهار کرد: پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهایی از جمله رباط‌کریم، پاکدشت، نصیرشهر و دماوند در حال اجرا هستند و میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌ها به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

وی درباره برنامه افتتاح پروژه‌های مسکن در ماه‌های آینده افزود: اطلاعات دقیق مربوط به پروژه‌های قابل افتتاح متعاقباً اعلام خواهد شد و احتمال برگزاری مراسم متمرکز افتتاح با حضور مسئولان ارشد وجود دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال جاری نیز گفت: هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اعلام نشده است. در استان تهران پیشنهادات و بررسی‌های لازم انجام شده، اما منتظر اعلام سیاست سراسری دولت در روزهای آینده هستیم. در صورت اعلام نرخ کشوری، همان ملاک عمل خواهد بود و در غیر این صورت تصمیمات اتخاذ شده در استان اطلاع‌رسانی می‌شود.

خالقی درباره تأثیر سیاست‌های دولت در کنترل بازار اجاره مسکن اظهار داشت: ابزارهایی مانند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در مدیریت بازار مؤثر بوده‌اند. البته بازار مسکن و اجاره نیز همچون سایر بخش‌ها از نرخ تورم عمومی تأثیر می‌پذیرد، اما براساس گزارش‌های منتشر شده، رشد قیمت در حوزه مسکن نسبت به برخی بخش‌های دیگر اقتصاد با شیب کمتری همراه بوده است.