باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - یکی از مهمترین مشکلات خرم آباد، پدیده سد معبر در خیابانها، پیادهروها و معابر عمومی شهر است؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد نارضایتی شهروندان، بر نظم شهری، ایمنی تردد و زیبایی بصری شهر نیز تأثیر منفی گذاشته است.
پیادهروها به عنوان حق عمومی شهروندان برای عبور و مرور ایمن تعریف شدهاند، اما در بسیاری از نقاط خرمآباد، بخشی از این فضاها توسط برخی واحدهای صنفی، دستفروشان و خودروهای پارکشده اشغال شده است. این وضعیت موجب شده سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت و حتی شهروندان عادی برای عبور از پیادهروها با مشکلات جدی مواجه شوند.
کارشناسان شهری معتقدند سد معبر تنها یک تخلف صنفی نیست، بلکه به مرور زمان میتواند به یک معضل اجتماعی تبدیل شود. اشغال پیادهروها علاوه بر کاهش کیفیت زندگی شهری، احتمال بروز حوادث رانندگی را نیز افزایش میدهد؛ زیرا بسیاری از عابران مجبور میشوند برای عبور از موانع وارد خیابان شوند.
بررسی میدانی از برخی خیابانهای پرتردد خرمآباد نشان میدهد که در ساعات شلوغ روز، بخشی از مسیرهای پیادهروی توسط کالاهای مغازهها، تابلوهای تبلیغاتی و بساط دستفروشان اشغال میشود. شهروندان معتقدند برخوردهای مقطعی نمیتواند راهکار مناسبی برای حل این مشکل باشد و نیاز به برنامهای مستمر و همهجانبه وجود دارد.
تداوم مشکل سد معبر در برخی نقاط مرکزی خرمآباد
شهروندان خرم آبادی در گفتکو با خبرنگار ما میگویند: در برخی از خیابانهای پرتردد مرکز شهر، عرضه میوه و برخی کالاها در حاشیه و گاهی بخشی از معابر، موجب ایجاد مشکلاتی برای تردد خودروها و عابران شده است.
شهروندان انتظار دارند دستگاههای متولی با برنامهریزی، نظارت مستمر و رعایت حقوق کسبه و شهروندان، برای ساماندهی این وضعیت اقدام کنند تا ضمن حفظ رونق کسبوکارها، عبور و مرور شهری نیز با سهولت بیشتری انجام شود.
یکی از کارشناسان حوزه خدمات شهری شهرداری خرمآباد میگوید: بخشی از این مسئله به مشکلات اقتصادی و افزایش فعالیت دستفروشان بازمیگردد و بخشی دیگر ناشی از بیتوجهی برخی واحدهای صنفی به قوانین شهری است. شهرداری به طور مستمر وضعیت معابر را رصد میکند و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد میشود.
وی افزود: گشتهای رفع سد معبر به صورت روزانه در نقاط مختلف شهر فعال هستند. همچنین اخطارهای لازم به واحدهای صنفی داده میشود و در صورت تکرار تخلف، اقدامات قانونی صورت میگیرد. در کنار آن، تلاش شده با فرهنگسازی و همکاری اصناف، میزان تخلفات کاهش یابد.
حل مشکل سد معبر تنها با اقدامات شهرداری امکانپذیر نیست. اصناف، دستفروشان، شهروندان و دستگاههای اجرایی باید در کنار یکدیگر برای حفظ حقوق عمومی تلاش کنند. کارشناسان معتقدند ایجاد بازارچههای ساماندهیشده برای دستفروشان، افزایش نظارت مستمر و اجرای برنامههای آموزشی میتواند در کاهش این معضل مؤثر باشد.
خرمآباد به عنوان یکی از شهرهای تاریخی و گردشگری کشور نیازمند معابر منظم، ایمن و قابل دسترس برای همه شهروندان است. رفع سد معبر نه تنها به بهبود چهره شهر کمک میکند، بلکه گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری و احترام به حقوق شهروندی خواهد بود.