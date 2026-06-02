مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان البرز از مردم نیکوکار دعوت کرد با پیوستن به طرح اکرام، حامی یک یا چند فرزند یتیم و محسنین شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز در ایام دهه امامت و ولایت و در آستانه عید سعید غدیر خم از آغاز پویش «به عشق علی(ع)» با هدف توسعه حمایت از ایتام و فرزندان محسنین خبر داد و از خیران و نیکوکاران دعوت کرد در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند.

رضا البرزی با اشاره به اهمیت حمایت از فرزندان نیازمند اظهار کرد: پویش «به عشق علی(ع)» با هدف جذب حامیان جدید برای ایتام و فرزندان محسنین اجرا شده و بستری فراهم آورده است تا مردم نیکوکار بتوانند به‌صورت مستقیم و مستمر در حمایت از این عزیزان سهیم شوند.

وی افزود: در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین، حامیان می‌توانند یک یا چند فرزند معنوی را به دلخواه انتخاب کرده و کمک‌های نقدی خود را به‌صورت مستقیم و در لحظه به حساب فرزند مورد حمایت واریز کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز تصریح کرد: حمایت ماهیانه حامیان، نقش مهمی در تأمین بخشی از نیازهای معیشتی، آموزشی، فرهنگی و درمانی فرزندان تحت حمایت دارد و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم می‌کند.

البرزی با دعوت از عموم مردم برای مشارکت در این پویش خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه ekram.emdad.ir و یا لینک ثبت نام مسقیم به نشانی https://digiform.ir/mehrabaninikookar نسبت به انتخاب فرزند معنوی و آغاز حمایت ماهیانه اقدام کنند.

وی تأکید کرد: مشارکت در طرح اکرام، فرصتی ارزشمند برای گسترش فرهنگ احسان و همدلی در جامعه و سهیم شدن در آینده روشن فرزندان نیازمند است.

برچسب ها: کمیته امداد ، حمایت از یتیمان
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