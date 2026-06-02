باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مرادی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان، امروز در شورای مدیران که با حضور معاون رئیس کمیته امداد کشور و مدیرعامل بنیاد حیات برگزار شد با اشاره به دانش‌آموزان تحت پوشش اظهار کرد: ۴۱ هزار دانش‌آموز در استان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قرار دارد.

وی با اشاره به چالش تأمین لوازم‌التحریر و ملزومات تحصیلی این دانش‌آموزان، گفت: برای تأمین بخشی از نیاز‌ها ۲۵ هزار قلم از لوازم التحریر را در سامانه قرار داده‌ایم و وظیفه داریم با همکاری ادارات ۱۵ هزار قلم دیگر را به سرانجام برسانیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان افزود: در راستای تأمین لوازم التحریر با استاندار لرستان مکاتبه داشته‌ایم و فرم‌های مخصوصی نیز طراحی شده که همکاران ما با حضور در ادارات، ضمن ارائه این فرم‌ها، نسبت به تبیین و توجیه طرح اقدام خواهند کرد.

مدیرکل کمیته امداد لرستان با اعلام رسمی اجرای پویش «کوله‌پشتی امید» با محوریت ادارات استان، خاطرنشان کرد: باید بر تأمین کوله‌پشتی و اقلام اصلی تمرکز ویژه داشته باشیم تا دانش‌آموزان دغدغه نداشته باشند.

منبع: روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان



