مدیرکل کمیته امداد لرستان گفت: طرح کوله‌پشتی امید با تاکید بر تامین اقلام اصلی لوازم التحریر ۴۱ هزار دانش‌آموز تحت پوشش اجرا می‌شود تا دانش‌آموزان دغدغه‌ای نداشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - بهزاد مرادی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان، امروز در شورای مدیران که با حضور معاون رئیس کمیته امداد کشور و مدیرعامل بنیاد حیات برگزار شد با اشاره به دانش‌آموزان تحت پوشش اظهار کرد: ۴۱ هزار دانش‌آموز در استان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قرار دارد.

وی با اشاره به چالش تأمین لوازم‌التحریر و ملزومات تحصیلی این دانش‌آموزان، گفت: برای تأمین بخشی از نیاز‌ها ۲۵ هزار قلم از لوازم التحریر را در سامانه قرار داده‌ایم و وظیفه داریم با همکاری ادارات ۱۵ هزار قلم دیگر را به سرانجام برسانیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان افزود: در راستای تأمین لوازم التحریر با استاندار لرستان مکاتبه داشته‌ایم و فرم‌های مخصوصی نیز طراحی شده که همکاران ما با حضور در ادارات، ضمن ارائه این فرم‌ها، نسبت به تبیین و توجیه طرح اقدام خواهند کرد.

مدیرکل کمیته امداد لرستان با اعلام رسمی اجرای پویش «کوله‌پشتی امید» با محوریت ادارات استان، خاطرنشان کرد: باید بر تأمین کوله‌پشتی و اقلام اصلی تمرکز ویژه داشته باشیم تا دانش‌آموزان دغدغه نداشته باشند.

منبع: روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان

برچسب ها: کمیته امداد ، لرستان
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