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پیام هشدار مشاور سابق پنتاگون به شهروندان آمریکایی از بلایی که جنگ بر سر آنها آورده است! + فیلم

«مشاور سابق پنتاگون گفت: کاهش ۹۰ درصدی کود شیمیایی برابر است با فاجعه برای جهان. هشدار، گرانی بی‌سابقه مواد غذایی و سوخت در راه است.»

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داگلاس مک گریگور، مشاور سابق در وزارت دفاع آمریکا گفت: کود شیمیایی بیش از ۹۰درصد کاهش یافته. این فقط یک آمار نیست، بلکه یک فاجعه برای کل جهان متمدن است. وقتی کود شیمیایی جابه‌جا نشود، محصولات کشاورزی رشد نمی‌کنند. وقتی سوخت نباشد، کامیون‌ها حرکت نمی‌کنند، داروهای حیاتی نمی‌رسند. مواد غذایی به قفسه‌ها راه پیدا نمی‌کنند افزایش قیمت‌هایی که در ماه‌های آینده به خواربارفروشی‌های شما می‌آید، مؤدبانه نخواهد بود. آن‌ها به شکلی بی‌صدا و بی‌رحمانه در قبض گرمایش یا سرمایش شما، در سبد خرید شما یا روی میز کار خانواده‌تان ظاهر می‌شوند.

 

 

 

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