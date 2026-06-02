کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی غنا، در حالی فهرست نهایی خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد که دو ستاره کلیدی خود یعنی محمد کودوس و محمد سالیسو را در این رقابت‌ها در اختیار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی غنا فهرست ۲۶ نفره خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد و کارلوس کی‌روش، سرمربی این تیم، پس از بررسی وضعیت مصدومان در روز‌های پایانی، ترکیب نهایی خود را مشخص کرد.

ستاره‌های سیاه در این رقابت‌ها بدون حضور محمد کودوس به میدان خواهند رفت؛ بازیکنی که به‌دلیل مصدومیت ران نتوانست به‌موقع به آمادگی کامل برسد. کودوس در ماه ژانویه از ناحیه عضله چهارسر ران آسیب دید و تحت عمل جراحی قرار گرفت؛ موضوعی که عملاً شانس او برای بازگشت به جام جهانی را از بین برد. محمد سالیسو دیگر غایب مهم غنا نیز پس از پارگی رباط صلیبی در یکی از دیدار‌های لیگ فرانسه در ماه ژانویه، از حضور در این رقابت‌ها بازماند و امیدهایش برای رسیدن به جام جهانی نقش بر آب شد.

در مقابل، بابا عبدالرحمان پس از سه سال دوری به تیم ملی غنا بازگشته است. این مدافع چپ ۳۱ ساله که در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز در فهرست غنا حضور داشت، از آن زمان تاکنون تنها یک بازی ملی انجام داده بود و حالا بار دیگر به جمع ملی‌پوشان بازگشته است.

غنا رقابت‌های خود در جام جهانی را روز ۱۷ ژوئن در تورنتو و با دیدار برابر پاناما آغاز می‌کند. این تیم سپس ۲۳ ژوئن در بوستون به مصاف انگلیس خواهد رفت و در ادامه برابر کرواسی قرار می‌گیرد.

فهرست ۲۶ نفره تیم ملی غنا برای جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

دروازه‌بانان: جوزف آنانگ، بنجامین آساره، لارنس آتی-زیگی

مدافعان: جوناس آجتی، دریک لوکاسن، گیدیون منساه، عبدل مومین، جروم اوپوکو، کوجو اوپونگ پرپراه، بابا عبدالرحمان، علیدو سیدو، ماروین سنایا

هافبک‌ها: آگوستین بواکیه، عبدل فتاحو ایساهاکو، الیشا اووسو، توماس پارتی، کواسی سیبو، کمال دین سلیمانا، کالب ییرنکی

مهاجمان: پرینس کوابنا آدو، جردن آیو، کریستوفر بونسو باه، ارنست نواما، آنتوان سمنیو، برندون توماس آسانته، اینیاکی ویلیامز

برچسب ها: کارلوس کیروش ، جام جهانی ۲۰۲۶
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