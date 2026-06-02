مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت گفت: افزایش قیمت‌های اخیر اعلام‌شده برای برخی محصولات شرکت مدیران‌خودرو فاقد مبنای قانونی بوده و این شرکت باید با توجه به ارزش گمرکی قطعات و ضوابط ابلاغی، نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی ضیغمی  مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد و تکذیب افزایش قیمت‌های اعلام‌شده برای برخی محصولات شرکت مدیران خودرو اظهار کرد: افزایش قیمت‌های اعمال‌شده از سوی این شرکت مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده نشان می‌دهد قیمت‌های اعلامی با ارزش‌های گمرکی و مستندات مورد استناد انطباق کامل نداشته و بر همین اساس، شرکت مدیران‌خودرو موظف است نسبت به بازنگری و اصلاح قیمت‌های اعلام‌شده اقدام کند.

ضیغمی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: هرگونه تغییر قیمت باید بر اساس مستندات قانونی، ضوابط ابلاغی و پس از طی فرآیند‌های مقرر انجام شود و اعلام یا اعمال قیمت خارج از این چارچوب‌ها مورد پذیرش نخواهد بود.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش گمرکی قطعات و محاسبات انجام‌شده، شرکت مدیران‌خودرو باید در اسرع وقت نسبت به اصلاح قیمت محصولات خود اقدام کرده و قیمت‌های جدید را مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تعیین و اعلام کند.

وی تأکید کرد که دستگاه‌های مسئول موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهند کرد و حقوق مصرف‌کنندگان در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به‌طور جدی مورد صیانت قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: تجارت ، خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
به عنوان تحویل یک ماهه از مشتری پول نقد میگیرن، بعد از پنج شش ماه تحویل میدن!!!!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۵۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خدا نگزره از مافیای خودرو در کشور که ظلم در حق مردم میکنند
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
طاهری
۱۲:۴۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
انشالله که زودتر رسیدگی میشه
باید علاوه بر اصلاح قیمت ها جریمه هم بشن تا حاکمیت قانون رو زیر سوال نبرن
ماشین ها رو با اسم های من درآوردی بسیار گران تر از بازار چین می فروشن بعد همچنان چشمشان به جیب مردمه و این طمعشون هم تمومی نداره
نه از خدا میترسن نه ذره ای وجدان دارن
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مملکت شده قانون جنگل تمام
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
قیمت‌ها تو برخی اجناس خیلی بالا رفته و سود جویان جنس های بنجلشان را که بفروش نرفته و یا مشتری براشون پیدانمیشد چند برابر قیمت میدن مثل خانه و مسکن ،که بنده چند واحد را دیدم واقعا غیر قابل تحمل و خرید بودن ولی متاسفانه خیلی ها چشم بسته می خرن
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
وقتی ایران خودرو و سایپا خودروهای چینی رو دو برابر کردن وای به حال بقیه
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
وقتی پراید شده ۱/۵ چه جوری میخوان جلوی اونو بگیرن ؟؟
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
الان 20میلیون کاهش میدن میگن حل شد. بماند که چندمیلیارد بالا رفته
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مگر تا الان این شرکت های فرغون سازی قانونی عمل کرده اند که الان قیمت های اعلامی غیر قانونی است ؟
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
وقتی عوارض 100 و 200 درصد برای ورود خودرو میکنند معلوم حلبی سازهای داخلی جولان میدند
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مدیران نه جانم کلاهیران خودرو اینو دیگه همه میدونن
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۱۱:۴۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
همین؟فقط وجاهت قانونی نداره،دیگه هیچ کاری نباید کرد،اگر کل قیمت‌های ایران خودرو ، سایپا و مدیران خودرو و بقیه به قیمت مصوب برنگرده ،درک ما از شما حرف مفت و ناتوانی در انجام‌ امور کشور هست،از این به بعد حرف زدید دیگه مهم نخواهد بود.
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۱:۴۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
باشه جناب شمادستوربدید کیه که اجرا کنه....؟!شماهازورتون به این بقول معروف مافیانمی رسه...؟!
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
چشم حتما منتظرن شما لب ترکنی
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
حسن کاشانی فرد
۱۱:۱۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
به خاطر جنگ هرکی هرچی میخواد قیمت گذاری میکنند کسی نیست پیگیری کند برای چی قیمت بالا میرود ماشین ها دارد از چین وارد می‌شود نه ربطی به آهن دارد نه پتروشیمی لطفا روسای راس کار پیگیری کنید؟
۰
۱۲
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