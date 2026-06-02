تفاوت خوشنویسی با خطاطی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u062e\u0648\u0634\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0648 \u0627\u0632 \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0628\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u0634\u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc \u0648 \u062e\u0637\u0627\u0637\u06cc \u0645\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u062f.\n