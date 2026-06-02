باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تفاوت خوشنویسی با خطاطی + فیلم

تفاوت‌های خوشنویسی و خطاطی را از زبان هنرمند خوشنویس بشنوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هنرمند خوشنویس در برنامه «صبحانه ایرانی» از شبکه دو از تفاوت بین خوشنویسی و خطاطی می گوید.

مطالب مرتبط
تفاوت خوشنویسی با خطاطی + فیلم
young journalists club

هنر خطاطی و شرایط جنگی + فیلم

تفاوت خوشنویسی با خطاطی + فیلم
young journalists club

با این چند روش ساده، خوش خط می‌شوید! + فیلم

تفاوت خوشنویسی با خطاطی + فیلم
young journalists club

هنرمندی که از او به عنوان گنجینه زنده بشری در خط نستعلیق یاد می‌شود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۲۰۴

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۱۴۹

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۹۶۵

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم
۸۶۶

نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
چند راهکار برای کودکانی که در طول روز خواب و شب‌ها بیدار هستند + فیلم
۸۴۶

چند راهکار برای کودکانی که در طول روز خواب و شب‌ها بیدار هستند + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha